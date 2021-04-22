





Группа «М.Видео-Эльдорадо» расширила региональное присутствие за счёт нового формата розничных магазинов «Эльдорадо 250» с площадью от 250 до 500 кв. м. Было открыло 50 магазинов нового формата в 50 населённых пунктах в 43 из которых группа вышла впервые.Магазины формата «Эльдорадо 250» имеют площадь от 250 до 500 кв. м. Система вертикального хранения товаров в зале по аналогии с большими магазинами-складами обеспечивает моментальный доступ к товарам и эболее ффективное использование площади. Команда сотрудников из 5-6 человек решает вопросы покупателей — от консультаций до сервисов настройки и оформления кредитов.Ритейлер запустил 22 магазина нового формата в ЦФО, 6 — в ПФО, по 5 в СЗФО, ЮФО, СКФО и СФО, ещё 2 — на Урале. Юбилейный магазин открылся в городе Тейково (Ивановская область). В перспективе ближайших трёх лет в концепции «Эльдорадо 250» компания планирует открыть около 250 объектов, и при этом продолжит развитие формата со средней площадью около 1000 кв. м и магазинов «Эльдорадо 600».Все магазины «Эльдорадо», включая новый формат, работают в том числе как пункты выдачи онлайн-заказов с использованием аналитики данных, что позволяет уже через 15 минут выдавать большинство покупок. Магазины «Эльдорадо 250» оборудованы интерактивными терминалами с полным каталогом товаров Эльдорадо и партнёров бренда, где покупатель может заказать то, чего нет на полках магазина.