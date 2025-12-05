В России отменили валютные ограничения



Фото freepik



Центробанк РФ с 8 декабря 2025 года Центробанк РФ с 8 декабря 2025 года отменяет ключевые ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран. Решение связано со стабилизацией ситуации на валютном рынке, сообщил регулятор. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для указанных категорий лиц больше не будет действовать лимит в размере $1 млн (или эквивалента в другой валюте) в месяц, который ранее был установлен на срок до 31 марта 2026 года. Теперь они смогут переводить средства без количественных ограничений, соблюдая только общий валютный контроль и требования по идентификации операций.Впрочем, ряд ограничений сохранится до 7 июня 2026 года включительно. В частности, запрет на переводы останется для физических лиц из недружественных стран, которые не работают в России, а также для юридических лиц из этих государств. Исключение сделано для иностранных компаний, находящихся под контролем российских лиц, и для операций иностранных инвесторов по выводу средств со специальных счетов типа «Ин».Работающие в России нерезиденты из недружественных стран по-прежнему смогут переводить за границу только средства в размере своей заработной платы. Банки из недружественных государств сохранят возможность осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях.Ранее ограничения были введены как ответная мера на санкционное давление для предотвращения оттока капитала и поддержания курса рубля. Начиная с этого месяц для большинства граждан России и жителей дружественных стран процедура перевода средств за рубеж вернётся к докризисным нормам, что облегчит ведение бизнеса, оплату обучения и лечения за границей, а также другие трансграничные операции. При этом регулятор сохранит защитные механизмы на случай ухудшения ситуации.