В России отменяют авиарейсы, ограничивают работу каршеринга и других сервисов

Олег

Самокат (ждет 10 мая)


В рамках подготовки к празднованию 9 мая по всей стране продолжают вводиться ограничения на работу сервисов, так или иначе связанных с мобильным интернетом и спутниковой навигацией. Ранее россиян уже предупреждали о частичном отключении интернета в Москве, сегодня он отключен в Ярославле и нескольких других регионах.

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Сейчас стало известно, что авиакомпания «Победа» отменяет часть рейсов, запланированных на 7 мая «из-за действия ограничений на работу аэропортов Центральной России». Некоторые вчерашние рейсы тоже были отменены. Для тех, которые все же состоятся, «возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — сообщает компания в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в Москве вводятся временные ограничения для движения транспорта. Некоторые улицы будут перекрыты в течение дня (например, Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая), изменения затронут также центральные набережные. А еще «в связи с подготовкой парада вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий. … Начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.»

Ограничения на использование электросамокатов и других СИМ вводятся также в Санкт-Петербурге с 6 по 10 мая в пяти городских районах. 

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

Yuri Konst
+61
Yuri Konst
Толи ещё будет) Запасаемся попкорном)
Сегодня в 12:11
#
tellurian
+2342
tellurian
Повторюсь.
Считал кто-то потери бизнеса и государства, города, от потери налогов и не только, от этих всех действий? Стоит ли оно того?
Есть парк патриот и там проводить парад самое разумное. Имхо
Вроде праздник для людей, а сами люди страдают. Многие жители на эти дни уезжают из своего города, чтобы не терпеть столько неудобств.
Сегодня в 13:36
#
–6
cptn_ochevidnst tellurian
Чисто потребительская позиция. Государство — это не только про деньги, но ещё и про историю, традиции, идеологию, образ будущего. Утилитаризм и курс на обогащение народа в итоге погубили величайшее в истории государство — СССР (XXI съезд, курс на удовлетворение материальных потребностей советских граждан и привел в итоге к поражению в гедонистической гонке с Западом). Если с падением СССР я ещё могу смириться, то вот с девяностыми версии 2.0 вообще никак. Чтобы этого не повторилось, потерпите немного, потребитель.
Сегодня в 14:55
#
tellurian
+2342
tellurian cptn_ochevidnst
Нынешнее руководство частично наступает на те же грабли, что и правители СССР. Нужно уметь вовремя уходить и давать дорогу молодым и свежим.
2 часа назад в 15:19
#
–6
cptn_ochevidnst tellurian
Таким как Вы? Боже упаси! Вы память о дедах и прадедах за промокод продадите. Да и нынешнее руководство неоднородно. Все проблемы России как раз в том, что во властных структурах слишком много таких как Вы. Куда больше-то?-)))
2 часа назад в 15:34
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON cptn_ochevidnst
Во властных структурах одни деды, с отбитым совковым мышлением молодых там нет и их никогда не пустят туда

+15₽
час назад в 16:44
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON cptn_ochevidnst
Почти 30 лет все терпим выходки государства сами и терпите, совок не жизнеспособен оказался курс России тоже не жизнеспособен

+15₽
час назад в 16:43
#
+6
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236
Есть такое понятие как — коллективная безопасность, и есть чёткие инструкции когда и как действовать.
Если что то кого то не устраивает займитесь своей жизнью и "работайте с тем, что есть" 🙂
Общество в общем его понимании (коллективное), — оно не для эгоизма, конечно.
😐
35 минут назад
#
+6
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236 AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236
Можно ещё свистульку ультразвуковую поставить, и вещать миру с некоторой долей скептицизма и возможно даже немного возмущения, обо всех подозрительных движениях, и кричать басом: "И не будет вам, прощенья!" 🙄
27 минут назад
#