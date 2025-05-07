В России отменяют авиарейсы, ограничивают работу каршеринга и других сервисов

В рамках подготовки к празднованию 9 мая по всей стране продолжают вводиться ограничения на работу сервисов, так или иначе связанных с мобильным интернетом и спутниковой навигацией. Ранее россиян уже предупреждали о частичном отключении интернета в Москве, сегодня он отключен в Ярославле и нескольких других регионах.
Сейчас стало известно, что авиакомпания «Победа» отменяет часть рейсов, запланированных на 7 мая «из-за действия ограничений на работу аэропортов Центральной России». Некоторые вчерашние рейсы тоже были отменены. Для тех, которые все же состоятся, «возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — сообщает компания в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в Москве вводятся временные ограничения для движения транспорта. Некоторые улицы будут перекрыты в течение дня (например, Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая), изменения затронут также центральные набережные. А еще «в связи с подготовкой парада вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий. … Начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.»
Ограничения на использование электросамокатов и других СИМ вводятся также в Санкт-Петербурге с 6 по 10 мая в пяти городских районах.