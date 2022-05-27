В России перестал работать еще один крупный VPN-сервис



Российские пользователи сообщают о проблемах при использовании известного VPN-сервиса Windscribe. Сам сервис уже ответил на жалобы.



Согласно сообщениям пользователей Windscribe в Twitter, а также на его официальном Discord-сервере, проблемы у российских пользователей начались с утра 26 мая — то есть это продолжается уже более суток. Опытным путем удалось установить, что сервис недоступен как минимум в сетях «Ростелекома», МТС, билайна и «Мегафона». При этом аналитический ресурс Globalcheck добавляет в этот список еще и YOTA с Tele2.



В основном трудности с подключением возникают рандомно — пользователь просто перебирает доступные сервера, и пытается найти рабочий, тогда как обычно работали все. Проблемы есть и на платных, и на бесплатных тарифах. Любопытно, что российские сервера Windscribe исправно работают и позволяют к ним подключиться.



Представители Windscribe уже отреагировали на жалобы пользователей. В

Российские пользователи сообщают о проблемах при использовании известного VPN-сервиса Windscribe. Сам сервис уже ответил на жалобы.Согласно сообщениям пользователей Windscribe в Twitter, а также на его официальном Discord-сервере, проблемы у российских пользователей начались с утра 26 мая — то есть это продолжается уже более суток. Опытным путем удалось установить, что сервис недоступен как минимум в сетях «Ростелекома», МТС, билайна и «Мегафона». При этом аналитический ресурс Globalcheck добавляет в этот список еще и YOTA с Tele2.В основном трудности с подключением возникают рандомно — пользователь просто перебирает доступные сервера, и пытается найти рабочий, тогда как обычно работали все. Проблемы есть и на платных, и на бесплатных тарифах. Любопытно, что российские сервера Windscribe исправно работают и позволяют к ним подключиться.Представители Windscribe уже отреагировали на жалобы пользователей. В Twitter-аккаунте сервиса появилось следующее сообщение:

«Прошлой ночью Россия внедрила несколько новых блокировок. Мы ведём расследование».

Официального подтверждения от Роскомнадзора РФ о блокировке Windscribe не поступало. В реестре запрещенных/заблокированных сайтов его тоже нет.