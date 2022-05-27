Россия VPN Windscribe

В России перестал работать еще один крупный VPN-сервис

Олег

Windscribe


Российские пользователи сообщают о проблемах при использовании известного VPN-сервиса Windscribe. Сам сервис уже ответил на жалобы. 

Согласно сообщениям пользователей Windscribe в Twitter, а также на его официальном Discord-сервере, проблемы у российских пользователей начались с утра 26 мая — то есть это продолжается уже более суток. Опытным путем удалось установить, что сервис недоступен как минимум в сетях «Ростелекома», МТС, билайна и «Мегафона». При этом аналитический ресурс Globalcheck добавляет в этот список еще и YOTA с Tele2. 

В основном трудности с подключением возникают рандомно — пользователь просто перебирает доступные сервера, и пытается найти рабочий, тогда как обычно работали все. Проблемы есть и на платных, и на бесплатных тарифах. Любопытно, что российские сервера Windscribe исправно работают и позволяют к ним подключиться. 

Представители Windscribe уже отреагировали на жалобы пользователей. В Twitter-аккаунте сервиса появилось следующее сообщение: 
«Прошлой ночью Россия внедрила несколько новых блокировок. Мы ведём расследование». 
Официального подтверждения от Роскомнадзора РФ о блокировке Windscribe не поступало. В реестре запрещенных/заблокированных сайтов его тоже нет. 

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Источник:
Windscribe
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Комментарии

+71
Trognorf
В приложении показывает задержку до определеных серверов просто проверить и посмотреть какие доступны и добавить в избранное
Сегодня в 08:38
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин Trognorf
Насколько я понял, работающие сервера постоянно меняются, то есть это рандом. Может починят
Сегодня в 08:49
#
John Doe
+552
John Doe Олег Воронин
"Рандом" — это чтобы казаться це-европой или даже це-омерикой?
Сегодня в 08:52
#
+300
omgbfg John Doe
Какое это отношение имеет к данной теме или просто поговорить охота?
Сегодня в 09:08
#
John Doe
+552
John Doe omgbfg
К сожалению, имеет. Если находишься в России и пишешь для русскоязычных граждан, то изволь писать на русском языке, а не коверкать его англицизмами, тем более когда есть русское слово, точно передающее смысл. Вы меня андерстендите нау, я хоуплю?
Сегодня в 09:23
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин John Doe
Серьезно? Проанализируйте на досуге количество слов, пришедших в русский из иностранных языков за последние 30-40 лет. Вам придется скостить процентов 50 своего словарного запаса, чтобы соответствовать своему идеалу))
Сегодня в 09:43
#
+1
Игорь Олег Воронин
То есть, по вашему мнению, мы теперь должны говорить рандомный, а не случайный? Да вы шутник.
Сегодня в 10:07
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин Игорь
По моему мнению, я буду говорить так, как мне хочется и нравится))) а как «должны» говорить Вы — я указывать не берусь и не имею права
час назад в 11:32
#
tellurian
+3775
tellurian Олег Воронин
Не надо в крайности уходить. Есть много слов аналогов в русском языке.
Вообще, писать надо красиво и грамотно.
Сегодня в 10:14
#
John Doe
+552
John Doe Олег Воронин
Абсолютно серьезно. И да, родной язык я знаю неплохо, поэтому научить меня здесь чему-то новому вам, скорее всего, не удастся. Пишите по-русски.
2 часа назад в 11:03
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин John Doe
По правилам русского языка, обращаясь к конкретному человеку, «Вы» нужно писать с большой буквы. Приятно, правда?
Давайте просто не будем указывать другим людям, что им делать, ладно? Так всем будет лучше.
час назад в 11:37
#
John Doe
+552
John Doe Олег Воронин
Вы представляете информационный ресурс, а не частное лицо из Крыма, поэтому и отношение к вам особое.
Как и где пишется "Вы" с прописной, я знаю.
час назад в 12:14
#
+300
omgbfg John Doe
Что за бред я только что прочитал?
Сегодня в 09:46
#
John Doe
+552
John Doe omgbfg
В чем конкретно вы видите бред?
2 часа назад в 11:04
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин John Doe
«Вы» с большой буквы. Если Вы, конечно, не к легиону обращаетесь.
час назад в 11:38
#
tellurian
+3775
tellurian
Нетфликс больше не открывается
Сегодня в 10:11
#
–197
xtcxtc
secure vpn в помощь
час назад в 11:30
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