В России перестал работать интернет

Фархад
WWW // Pexels

Жители России столкнулись с перебоями в работе глобальной сети интернет. Проблемы наблюдаются практически у всех операторов.

Судя по комментариям на DownDetector, первые проблемы появились в 18:30 по московскому времени. В основном жалобы поступали из Москвы, но также были случаи перебоев и в других регионах. Неполадки были зафиксированы в работе МТС, МГТС, «Ростелекома», «Мегафона», Tele2 и «Дом.ру».

DD

А как у вас обстояли дела с интернетом?

UPD: представители «Мегафона» сообщили, что их сеть работает в штатном режиме. 

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Комментарии

tellurian
+2003
tellurian
Москва ртк и районный работают.
2 часа назад в 20:06
#
+4515
Gabriel
Интернет это не ключевая технология, переживем.
2 часа назад в 20:24
#
kardigan
+3760
kardigan
Да всё работает. Интернет просто так отключить невозможно, да и отключать его попросту не у кого интереса нет.
2 часа назад в 20:50
#
+1180
Grealex
И МГТС и Мегафон, перебоев нет. Москва.
час назад в 21:41
#
+93
soronoros soronoros
так и не мудрено у этой шушеры то, через запятую перечисленную в разделе провайдеры.
час назад в 21:46
#

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