В России перестал работать интернет

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Жители России столкнулись с перебоями в работе глобальной сети интернет. Проблемы наблюдаются практически у всех операторов.Судя по комментариям на DownDetector, первые проблемы появились в 18:30 по московскому времени. В основном жалобы поступали из Москвы, но также были случаи перебоев и в других регионах. Неполадки были зафиксированы в работе МТС, МГТС, «Ростелекома», «Мегафона», Tele2 и «Дом.ру».А как у вас обстояли дела с интернетом?UPD: представители «Мегафона» сообщили, что их сеть работает в штатном режиме.