В России перестали работать два популярнейших Windows-приложения. Они у вас точно установлены



Компания Avast Software покинула российский рынок и забрала с собой два своих популярных продукта. Об этом сообщается на сайте бренда.



Команда Avast Software известна россиянам по одноименному бесплатному антивирусу Avast, а также популярнейшему приложению для очистки Windows-ПК от «мусора» — CCleaner. После 29 января пользователи этих приложений стали жаловаться в сети, что при запуске видят баннер «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».















Теперь же ситуацию пояснила сама Avast Software. На странице техподдержки компании сообщается:



Теперь же ситуацию пояснила сама Avast Software. На странице техподдержки компании сообщается:

«В связи с регулированием экспорта из-за недавних событий мы не можем предоставлять наши услуги и поддержку пользователям в России и Беларуси. Если вы являетесь текущим пользователем и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать, или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом».



Среди пользователей Windows до сих пор ведутся споры о полезности CCleaner, однако многие россияне любили его за простоту использования и бесплатность. Еще более популярным был антивирус Avast. Похоже, что теперь придется подыскать им замену.