В России перестали работать два популярнейших Windows-приложения. Они у вас точно установлены

Олег

Avast


Компания Avast Software покинула российский рынок и забрала с собой два своих популярных продукта. Об этом сообщается на сайте бренда.

Команда Avast Software известна россиянам по одноименному бесплатному антивирусу Avast, а также популярнейшему приложению для очистки Windows-ПК от «мусора» — CCleaner. После 29 января пользователи этих приложений стали жаловаться в сети, что при запуске видят баннер «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».

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Avast

CCleaner

Теперь же ситуацию пояснила сама Avast Software. На странице техподдержки компании сообщается:

«В связи с регулированием экспорта из-за недавних событий мы не можем предоставлять наши услуги и поддержку пользователям в России и Беларуси. Если вы являетесь текущим пользователем и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать, или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом». 

Среди пользователей Windows до сих пор ведутся споры о полезности CCleaner, однако многие россияне любили его за простоту использования и бесплатность. Еще более популярным был антивирус Avast. Похоже, что теперь придется подыскать им замену. 

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Источник:
Avast
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+552
S.T.A.L.K.E.R.
Интересно, как скоро они попросятся обратно 😂😂😂⁉️
Сегодня в 15:12
#
+142
MusicXpess
Кто-то им ещё пользуется?🤔
Сегодня в 15:14
#
tellurian
+2673
tellurian
Не установлены и никогда не ставил.
2 часа назад в 15:32
#
+618
jkttim tellurian
Поддерживаю. Тот ещё хлам!
2 часа назад в 15:41
#
John Doe
+677
John Doe
CCleaner-ом перестал пользоваться через месяц-другой после его покупки Авастом, потому что Аваст стали свинячить СРАЗУ ЖЕ. Подробности сообщать не буду, но поверьте — я знаю, о чем говорю. Ну а Авастом не пользовался вообще никогда, поэтому никакой потери для меня нет. Заголовок — как обычно тут.
57 минут назад
#
+27
Accelerator
Ура! Наконец-то это дерьмо люди ставить не будут, а потом ныть что комп тупит и что-то не запускается.
14 минут назад
#
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