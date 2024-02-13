В России перестало работать популярное приложение для занятия спортом



Компания Adidas объявила, что приложение для бега больше не будет работать в России. Заявление было распространено для всех пользователей утилиты.



Речь идет о приложении adidas Running (Runtasting). Компания решила закрыть его на территории РФ, искренне пожелав своим российским клиентам «дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях». Утилита перестанет работать в ближайшее время.





«Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 г.»



Уведомления начали приходить сегодня, точная дата прекращения работы не называется. В любом случае пора подыскивать замену.