В России перестало работать популярное приложение для занятия спортом

Олег

Adidas


Компания Adidas объявила, что приложение для бега больше не будет работать в России. Заявление было распространено для всех пользователей утилиты.

Речь идет о приложении adidas Running (Runtasting). Компания решила закрыть его на территории РФ, искренне пожелав своим российским клиентам «дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях». Утилита перестанет работать в ближайшее время.

«Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 г.»

Уведомления начали приходить сегодня, точная дата прекращения работы не называется. В любом случае пора подыскивать замену. 

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Комментарии

Mers
+4869
Mers
Сменить страну, установить, сменить страну. Не будет работать? Это же оно?
55 минут назад
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kardigan
+3518
kardigan
Всё.. затух спорт в России без приложухи.
29 минут назад
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