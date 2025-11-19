В России перезапускают автозаводы Volkswagen и General Motors

Фото: Unsplash



Российский автохолдинг намеревается вложить порядка 90 млрд рублей в два завода, ранее собиравших локализованные иномарки. Об этом пишет «Коммерсантъ». Российский автохолдинг намеревается вложить порядка 90 млрд рублей в два завода, ранее собиравших локализованные иномарки. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, заниматься инвестициями будет «АГР» с целью развивать локализацию автомобилей в России. В бывший завод GM (General Motors) в Санкт-Петербурге будет вложено 37,1 млрд руб., а в калужский завод Volkswagen — 50,6 млрд руб.Переоборудованные заводы больше не будут собирать автомобили целиком. На них начнут производить автомобильную электронику, коробки передач и двигатели. Одним из партнеров калужского завода является китайский Tenet.