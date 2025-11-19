Top.Mail.Ru

В России перезапускают автозаводы Volkswagen и General Motors

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Российский автохолдинг намеревается вложить порядка 90 млрд рублей в два завода, ранее собиравших локализованные иномарки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, заниматься инвестициями будет «АГР» с целью развивать локализацию автомобилей в России. В бывший завод GM (General Motors) в Санкт-Петербурге будет вложено 37,1 млрд руб., а в калужский завод Volkswagen — 50,6 млрд руб.

Переоборудованные заводы больше не будут собирать автомобили целиком. На них начнут производить автомобильную электронику, коробки передач и двигатели. Одним из партнеров калужского завода является китайский Tenet. 

1
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии