Смартфоны подешевели за год. Это плохая новость



В российских магазинах электроники существенно снизилась средняя цена смартфона. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, аналитики подвели итоги продаж за 2022 год и выяснили, как изменился ассортимент и цены на смартфоны в стране. Оказалось, что средняя цена смартфона на витринах упала почти на 20% и теперь составляет 19 200 рублей. В начале 2022 года этот показатель был на уровне 23 300 рублей.



Другое аналитическое агенство, опрошенное «Ведомостями», выдало похожие результаты: 19 500 против 22 400 рублей годом ранее. А по данным Wildberries, средний чек за покупку смартфона в маркетплейсе и вовсе составил 15 000 рублей.



В теории такие цифры означают, что смартфоны в России стали стоить существенно дешевле. Вот только на практике всё не так радостно: снижение средней цены было достигнуто благодаря тому, что в страну перестали официально поставляться флагманские смартфоны Apple и Samsung — как следствие, их количество на прилавках снизилось, и люди стали покупать гораздо больше дешевых смартфонов.



Из всех проданных смартфонов 65% пришлось на китайские бренды, в линейках которых обычно преобладают бюджетные модели.



Если говорить о спросе, то общие продажи смартфонов в стране упали на 18% — судя по всему, россияне не спешат приобретать новые устройства в условиях финансовой турбулентности. Всё это говорит о том, что покупательская способность и ассортимент ухудшились — то есть потенциально хорошая новость на самом деле оказывается довольно грустной. В 2023 году эксперты ждут позитивных изменений.