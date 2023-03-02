Смартфоны подешевели за год. Это плохая новость

Олег

Смартфоны


В российских магазинах электроники существенно снизилась средняя цена смартфона. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, аналитики подвели итоги продаж за 2022 год и выяснили, как изменился ассортимент и цены на смартфоны в стране. Оказалось, что средняя цена смартфона на витринах упала почти на 20% и теперь составляет 19 200 рублей. В начале 2022 года этот показатель был на уровне 23 300 рублей.

Другое аналитическое агенство, опрошенное «Ведомостями», выдало похожие результаты: 19 500 против 22 400 рублей годом ранее. А по данным Wildberries, средний чек за покупку смартфона в маркетплейсе и вовсе составил 15 000 рублей.

В теории такие цифры означают, что смартфоны в России стали стоить существенно дешевле. Вот только на практике всё не так радостно: снижение средней цены было достигнуто благодаря тому, что в страну перестали официально поставляться флагманские смартфоны Apple и Samsung — как следствие, их количество на прилавках снизилось, и люди стали покупать гораздо больше дешевых смартфонов.

Из всех проданных смартфонов 65% пришлось на китайские бренды, в линейках которых обычно преобладают бюджетные модели.

Если говорить о спросе, то общие продажи смартфонов в стране упали на 18% — судя по всему, россияне не спешат приобретать новые устройства в условиях финансовой турбулентности. Всё это говорит о том, что покупательская способность и ассортимент ухудшились — то есть потенциально хорошая новость на самом деле оказывается довольно грустной. В 2023 году эксперты ждут позитивных изменений. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

kardigan
+3004
kardigan
Тоесть, если ты решил купить смартфон, который выполняет своё преднозначение за более малую цену-это ой как плохо.
Может быть люди просто научились лучше считать свои деньги?
2 часа назад в 12:06
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+4246
Gabriel kardigan
Полностью с вами согласен.
Выбирать товары по Принципу Разумной Достаточности это нормально и даже очень хорошо.
2 часа назад в 12:55
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