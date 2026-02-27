В России подготовили закон об ИИ. Что изменится для всех нас?

Фото freepik
В России готовится законопроект об искусственном интеллекте, предварительная версия которого вводит разделение ИИ-моделей на суверенные и национальные. Документ, с которым ознакомился «Коммерсантъ», предполагает обязательную предустановку приложений с доступом к таким моделям на все смартфоны и планшеты, продаваемые в стране. Ожидаемая дата вступления закона в силу — 1 сентября 2027 года, его детали ещё находятся в стадии проработки.
Отдельная статья законопроекта посвящена «доверенным» моделям, предназначенным для работы с критической информационной инфраструктурой. Такими будут считаться системы, безопасность которых подтверждена ФСТЭК и ФСБ, конкретные критерии «доверенности» предстоит разработать правительству. Это положение перекликается с недавним поручением президента РФ о приоритетном использовании отечественных моделей ИИ в госуправлении и на объектах критической инфраструктуры.
Документ также регулирует вопросы авторского права и взаимодействия с пользователями. Автором созданных с использованием ИИ работ будет признаваться пользователь сервиса «в случае наличия его творческого вклада в их создание». Исключительные права также будут принадлежать пользователю, если договором между ним и сервисом не предусмотрено иное. Законопроект обязывает информировать граждан о том, что они взаимодействуют с ИИ, например, в случае продаж через чат-боты, и вводит требования к маркировке сгенерированного контента.
26 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта при главе государства. Сопредседателями нового органа назначены вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбербанка» Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян.
Новая структура будет координировать работу федеральных органов власти, Банка России и регионов по внедрению ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление. В задачи комиссии входит анализ основных рисков и угроз, возникающих в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также выработка мер по их нейтрализации. Отдельное внимание планируется уделить вопросам национальной обороны и безопасности страны. Руководителям российских субъектов поручено до 1 июня создать аналогичные межведомственные комиссии на региональном уровне.
В конце 2025 года на заседании Госсовета Владимир Путин назвал развитие искусственного интеллекта крупнейшим технологическим прорывом в истории. Президент подчеркнул, что ближайшие 10–15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации, а ИИ является «намного более прорывной, всеохватывающей» технологией по сравнению с предшествующими инновациями. Выступая на конгрессе Русского географического общества, Путин отмечал, что создание суверенных моделей ИИ возможно только с опорой на отечественную культуру, историю и традиционные ценности.