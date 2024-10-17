В России появились банки нового поколения, которые скоро отправят «Сбер» и «Т-банк» на пенсию

Олег

Банки


Центробанк РФ отметил рекордный рост оборотов в банках нового типа. Об этом пишут несколько СМИ.

Речь идет о «Яндекс.Банке», «Wildberries Банке» и «OZON Банке». По заявлению зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, еще 3 года назад их совокупная доля от всех электронных платежей в стране едва доходила до 2%, а теперь всё изменилось. На три этих банка приходится уже 40% всех платежей в рунете, и доля продолжает расти.

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Все три банка не являются стандартными финорганизациями в обычном понимании граждан. «Яндекс Банк» не имеет отделений по стране и даже не выдает пластиковых карт, а «OZON Банк» и «Wildberries Банк» фактически создавались для платежей на одноименных маркетплейсах и изначально не предназначались для выдачи кредитов или размещения вкладов. По сути, рост «Яндекс Банка» обусловлен привлекательными процентами по вкладам и накопительным счетам, а также экосистемными плюшками. А два других растут благодаря росту самих маркетплейсов, ведь за оплату собственной картой они дают скидку на все товары.

«Традиционные» банки (Сбер, Т-банк, Совком и другие) не могут быть довольны такой статистикой. Летом «Альфа-банк» уже назвал конкуренцию с маркетплейсами «несправедливой», поскольку клиенты выбирают банки нового типа исключительно ради скидок на маркетплейсах. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Tigrolik
+749
Tigrolik
Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
час назад в 14:20
#
Сергей
+94
Сергей
Подтверждаю, я полностью перешел на Яндекс)
12 минут назад
#
+20
dmitrii1969
А что мешает другим банкам делать скидки при оплате в маркетплейсах больше,чем сами маркетплейсы?!Даже с учетом кэшбека выгоднее платить непосредственно в Вальберис или Озон банках.
10 минут назад
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