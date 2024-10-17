В России появились банки нового поколения, которые скоро отправят «Сбер» и «Т-банк» на пенсию



Центробанк РФ отметил рекордный рост оборотов в банках нового типа. Об этом пишут несколько СМИ.



Речь идет о «Яндекс.Банке», «Wildberries Банке» и «OZON Банке». По заявлению зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, еще 3 года назад их совокупная доля от всех электронных платежей в стране едва доходила до 2%, а теперь всё изменилось. На три этих банка приходится уже 40% всех платежей в рунете, и доля продолжает расти.







Все три банка не являются стандартными финорганизациями в обычном понимании граждан. «Яндекс Банк» не имеет отделений по стране и даже не выдает пластиковых карт, а «OZON Банк» и «Wildberries Банк» фактически создавались для платежей на одноименных маркетплейсах и изначально не предназначались для выдачи кредитов или размещения вкладов. По сути, рост «Яндекс Банка» обусловлен привлекательными процентами по вкладам и накопительным счетам, а также экосистемными плюшками. А два других растут благодаря росту самих маркетплейсов, ведь за оплату собственной картой они дают скидку на все товары.



«Традиционные» банки (Сбер, Т-банк, Совком и другие) не могут быть довольны такой статистикой. Летом «Альфа-банк» уже назвал конкуренцию с маркетплейсами «несправедливой», поскольку клиенты выбирают банки нового типа исключительно ради скидок на маркетплейсах.