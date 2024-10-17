В России появились банковские карты новой платёжной системы. Они будут работать в девяти странах

На «Деловом форуме БРИКС», который сейчас проходит в Москве, выдают банковскую карту новой платёжной системы BRICS Pay. Она только разрабатывается в качестве конкурента SWIFT, но уже работает в тестовом режиме.
Зарегистрироваться в BRICS Pay можно через браузер, используя адрес электронной почты. В перспективе картами этой системы можно будет расплачиваться в странах, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты).
После сканирования размещённого на карте QR-кода пользователю зачисляются 500 рублей, которые можно потратить в точках «Центра международной торговли», где проходит «Деловой форум БРИКС». Карту принимают к оплате там, где есть логотип BRICS Pay, на кассах стоят терминалы со сканером QR-кодов. Участники мероприятия сообщают, что им удалось расплатиться этой картой за кофе и сувениры.
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