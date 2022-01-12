В России объявлен старт продаж наушников от Apple — Beats Fit Pro. Об этом сообщают в MacRumors, а также в официальном Twitter-аккаунте Beats by Dre.Наушники Beats Fit Pro были представлены в конце прошлого года. Этот аксессуар был создан для спортсменов и любителей активного образа жизни. Наушники имеют форму вкладышей с резиновыми вакуумными насадками, а на корпусе предусмотрены специальные выступы-«крылья», которые, по заявлению Apple, были тщательно разработаны для удобства и надежности посадки.Beats Fit Pro оснащены системой активного шумоподавления, поддержкой lossless и фирменного пространственного звучания Spatial Audio с отслеживанием положения голову относительно источника звука. Кроме того, наушники получили полноценный чип Apple H1, как в AirPods Pro и других моделях. Это означает, что новинка умеет распознавать «Привет, Siri!», быстро переключаться между устройствами в экосистеме и выводить красивые анимации при коннекте.Старт продаж намечен на 28 января, предзаказы же откроются с 24-го числа. Сейчас Beats Fit Pro появились на сайте Apple, но положить их в корзину пока нельзя. Зато можно увидеть ценник: $200 превратились в России в 19 990 рублей.Наушники доступны в четырех цветах: черный, белый, серый и розовый. С учетом того, что их функциональные возможности не отличаются от AirPods Pro, можно немного сэкономить и приобрести вместо них Beats Fit Pro, если вы давно подумывали о покупке наушников от Apple.