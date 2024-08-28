В России появились круглосуточные магазины без продавцов

Александр


«Вкусвилл» начал тестировать новый формат работы своих магазинов. Они открыты 24 часа в сутки, а покупки в них можно совершать без участия кассиров.

Для входа в магазин нужно отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилл», а оплачивать покупки можно на кассах самообслуживания. В дневное время в магазинах могут находиться продавцы, а ночью их присутствие не требуется, так как поток покупателей гораздо меньше. Опрошенные «Ведомостями» эксперты вспомнили, что аналогичные магазины работали в Китае, Сингапуре, США и других странах мира, но не стали популярны и по большей части были переформатированы обратно спустя какое-то время. Проблемой в том числе стало воровство со стороны покупателей.

В настоящее время у «Вкусвилла» открыто 30 таких магазинов в Москве и Московской области. Торговая сеть планирует увеличивать их количество и расширять проект на другие регионы.

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Комментарии

tellurian
+1719
tellurian
Как будут выпускать? Реально вопрос воровства. Какой смысл?

Такой крупный магазин, как Амазон не справился.
Сегодня в 09:07
#
Pavel Nikiforov
+715
Pavel Nikiforov tellurian
впустили по куар\выпустили по куар
утренняя смена будет проверять расход и фактическое наличие товара, при вявлении недостачи все ночные покупатели очевидно будут приглашаться для разговора XD
тут главное начальный этап пройти, когда у народа будет ложное чувство безнаказанности формироваться
у нас на работе так было — ларь с мороженькой поставили в свободном доступе и оплатой по куар. при этом никакой системы блокировки и контроля, все на честном слове... ну и по началу находились те, кто как крысы брали, но не платили, либо платили за меньшее кол-во. потом сверили приход-расход, по камерам отсмотрели крыс, поставили их перед фактом.... и все стало ровно.
Сегодня в 09:37
#
tellurian
+1719
tellurian Pavel Nikiforov
Куча геморроя. Амазон закрыл магазины. Не справились. Не верю что наши справятся.
Сегодня в 11:04
#
tellurian
+1719
tellurian
Вопрос к читателям: вам приходят уведомления о новостях? Мне несколько дней не приходят.
Сегодня в 09:08
#
+14
Помойка_детектед tellurian
Ты еще уведомления включил? Чтобы не пропускать всю эту лютую дичь которую тут пишут?)
Сегодня в 09:10
#
+14
Помойка_детектед tellurian
Про такси, вкусвилл и новые фильмы в любительской озвучке? Хороший ресурс. Хайтек 🤷‍♂️ тоже наверное включу уведомления. Вдруг пропущу что-то самое не важное...
Сегодня в 09:12
#
Mers
+5261
Mers
«Компания Amazon закрывает умные магазины, которые работали без продавцов. Оказалось, что вместо ИИ заказы пробивали индусы за камерами.»
А тут будут «специалисты» из ближних стран?😁
Сегодня в 10:06
#
Dmitriy
+1107
Dmitriy
Ну пусть попробуют, чо....
Сегодня в 11:00
#
tellurian
+1719
tellurian Dmitriy
Смысл деньги тратить в пустую?
Сегодня в 11:04
#
+932
Paspartu
Кассы самообслуживания прижились, может и это сможет.
Пробовать в любом случае надо.
Сегодня в 13:50
#

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