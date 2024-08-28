В России появились круглосуточные магазины без продавцов

«Вкусвилл» начал тестировать новый формат работы своих магазинов. Они открыты 24 часа в сутки, а покупки в них можно совершать без участия кассиров.
Для входа в магазин нужно отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилл», а оплачивать покупки можно на кассах самообслуживания. В дневное время в магазинах могут находиться продавцы, а ночью их присутствие не требуется, так как поток покупателей гораздо меньше. Опрошенные «Ведомостями» эксперты вспомнили, что аналогичные магазины работали в Китае, Сингапуре, США и других странах мира, но не стали популярны и по большей части были переформатированы обратно спустя какое-то время. Проблемой в том числе стало воровство со стороны покупателей.
В настоящее время у «Вкусвилла» открыто 30 таких магазинов в Москве и Московской области. Торговая сеть планирует увеличивать их количество и расширять проект на другие регионы.
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