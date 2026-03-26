В России появились мониторы AOC CS24A и CS25G для фанатов Counter-Strike 2 с частотой до 610 Гц

Популярный производитель электроники AOC представил игровые мониторы AOC CS24A и AOC CS25G, созданные специально под Counter-Strike 2. Это не просто дисплеи, а инструменты для соревновательной игры, где каждая миллисекунда реально влияет на исход раунда. Один делает ставку на максимальную скорость, второй — на баланс между скоростью и качеством картинки.

Модель AOC CS24A предлагает TN-матрицу с запредельной частотой обновления до 610 Гц. Такой показатель ещё недавно казался фантастикой. Время отклика — всего 0,5 мс GtG, поэтому задержка минимальная, а движения выглядят максимально чистыми без шлейфов. Это монитор создан для тех, кто играет на уровне рефлексов: быстрые пики, стрейфы и контроль углов ощущаются максимально точно.

AOC CS24A — 59 999 рублей;

AOC CS24A/P — 61 999 рублей;

AOC CS25G — 16 999 рублей.

AOC CS25G получил IPS-матрицу с частотой обновления до 300 Гц, более точную цветопередачу и широкие углы обзора. Он подойдёт тем, кто не только играет, но и работает с графикой или видео. При этом скорость отклика всё равно остаётся на игровом уровне — всего 0,3 мс MPRT. Также в обеих моделях заявлена поддержка Adaptive Sync с совместимостью NVIDIA G-SYNC.Обе модели получили специальный CS Mode — режим, который автоматически подкручивает яркость, контраст и задержку ввода под соревновательный геймплей. Плюс фирменные фишки вроде Shadow Control и Dark Boost помогают быстрее замечать врагов в тёмных зонах, а динамический прицел и снижение размытия дают больше контроля в перестрелках.По железу новинки предлагают следующее: 24-дюймовые панели с разрешением Full HD (классика киберспорта), яркость до 500 нит, охват 99% гаммы sRGB и поддержка DisplayHDR 400. AOC CS24A получил топовый набор портов: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хаб с KVM. У модели AOC CS25G среди интерфейсов есть HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также есть 3,5-мм разъём для наушников и колонок. Обе модели поставляются с подставками с полноценной эргономикой: есть регулировка по высоте, повороту, перевод в портретный режим и совместимость с креплениями VESA.Отдельного внимания заслуживает модель AOC CS24A/P с подсветкой в фирменном цвете игры CS2 и в форме ее логотипа под названием.Цены на новые мониторы AOC следующие: