В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей



Фото: Volkswagen



В 2022 году Volkswagen стал одним из многих автобрендов, которые покинули нашу страну. Водители помнят, что компания организовала сборку своих машин в нескольких российских регионах, благодаря чему могла обеспечить очень приятные цены. В результате россиянам крайне полюбились седаны Polo, кроссоверы Tiguan и Touareg и так далее. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн и особенности экстерьера

Интерьер и оснащение

Технические характеристики

Цены и доступность

Происхождение и производство

Сравнение с конкурентами

Заключение

Прошло три года с прекращения сборки автомобилей VW в России, их места на заводах постепенно занимают китайские и «возрожденные» российские бренды. Но это не значит, что европейских иномарок в стране больше не будет. Выручает параллельный импорт — например, к нам приехал Tharu. Что о нем известно и сколько стоит?Volkswagen Tharu — это компактный городской кроссовер с габаритами кузова 4355 х 1762 х 1605 мм и колесной базой 2651 мм (по данным на сайте бренда). Он меньше чем Teramont, Talagon и Touareg, примерно соответствует Skoda Karoq и фольксваген Taos.Снаружи его можно узнать по «двухэтажной» решетке радиатора и фарам в аналогичном дизайне с горизонтальным разделителем. Передний бампер слегка агрессивно выступает наружу, напоминая челюсть с клыками, при этом она практично приподнята над землей — хорошая защита от препятствий и неровностей дороги. На фото это заметно. И да, шины придется покупать на 19-дюймовые колеса.Пороги и низ дверей защищены пластиковыми накладками, они же присутствуют на колесных арках и переходят на задний бампер. Оформление крышки багажника очень напоминает авто китайских брендов, и неудивительно: во-первых, машина собирается в Китае, а во-вторых, многие европейские бренды сегодня вынуждены «подтягивать» свой дизайн код под вкусы китайских покупателей, чтобы увеличивать продажи в Азии.В целом Tharu внешне напоминает известный нам Tiguan, оформленный менее строго и с учетом современных трендов.Внутри машина достаточно просторная для своих габаритов, но третьего ряда, похоже, не будет — модель пятиместная. Никаких футуристичных приборных панелей и торпедо здесь не завезли: всё по-немецки строго и практично.Вокруг рычага КПП разместилось полтора десятка кнопок управления, и это удобнее, чем тянуться к монитору за каждой регулировкой. К слову о мониторе: он сенсорный, достаточно большой для навигации и CarPlay, но это совсем не центр управления полетами, как в Tesla или «китайцах Pro Max». Цифровая приборка сегодня уже никого не удивит, а скорее воспринимается как необходимая технология.Салон пластиковый, с включениями из голубой экокожи на панели и дверях. Ею же обшиты и сиденья: пока неизвестно, будут ли варианты с велюром или тканью. Перетянутый кожей мульти-руль имеет перфорацию в местах хвата и сенсорные кнопки на спицах. В числе опций также климат-контроль, электрорегулировка передних сидений, электропривод багажника, панорама с люком, кнопка «старт-стоп» и бесключевой доступ.В России доступны два варианта моторов. В базе это 1,5-литровый поперечный турбо-бензиновый TSI на 160 «лошадок», а за дополнительную плату можно получить 2-литровый турбо уже на 186 л.с. И в том, и в другом случае авто комплектуется 7-ступенчатой роботизированной КПП DSG — это может огорчить любителей японских гидро-АКПП и европейских вариаторов.Младшая машина оснащается коробкой DQ200, а старшая — более продвинутой DQ381 с двумя «мокрыми» сцеплениями и подключаемой задней осью. Даже при полном приводе это не полноценный внедорожник, а скорее паркетник; машина, которая наверное выберется из затруднительной дорожной ситуации, но очень не хотела бы в нее попадать с риском уехать в сервис.Прямо сейчас машину можно найти у разных дилеров по всей России. Ее возят в единичных экземплярах либо под заказ, и ценники очень разнятся.Дешевле всего Volkswagen Tharu был замечен в Новосибирске: компания, занимающаяся параллельным импортом авто из Китая, готова привезти кроссовер в люкс-комплектации за 2,492 миллиона рублей. Другой импортер из Омска предлагает такое же авто подороже — за 2,94 млн рублей, с тем же набором опций.В других регионах автосалоны продают уже имеющиеся в наличии машины с 2-литровым мотором. В Адыгее Tharu без пробега предлагается за 4,05 млн, в Челябинской области за 4,14 млн, в Иркутске за 4,3 млн, в Тюмени за 4,45 млн, во Владимире за 4,63 млн. В некоторых регионах ценник доходит почти до 5 млн рублей.Рестайлинговый Volkswagen Tharu, который можно купить в России, производится на совместном китайско-немецком предприятии SAIC-Volkswagen, которое расположено в Китае и работает с весны 2023 года.Машины в уже собранном состоянии ввозятся в Россию параллельным импортом, поэтому облагаются ввозной пошлиной и требуют уплаты утилизационного сбора — собственно, из этих платежей в немалой степени состоит ценник авто в рублях.Прямыми конкурентами Volkswagen Tharu можно назвать, пожалуй, популярные в России Geely Atlas и Jaecoo J7. Обе машины китайских марок будут стоить дороже, чем Tharu (если брать его под заказ из дальневосточных регионов). При этом нельзя сказать, что они предлагают существенно лучшие условия.Особняком стоит модель Jetta VS5, которая фактически производится в Китае суббрендом Volkswagen из ее же узлов и агрегатов. Такая машина не является «китайцем» в обычном понимании, и при этом обойдется минимум в 2,95 млн рублей.Volkswagen Tharu — отличный городской кроссовер с комфортными габаритами, щадящим налогом и ОСАГО, а также психилогически понятным для российских водителей брендом.В числе минусов, разумеется, некоторые проблемы с доступностью: чтобы приобрести Tharu, придется не просто съездить в столицу региона, но и возможно проделать путешествие через полстраны. Другой вариант — заказать доставку, которая сэкономит вам время, но увеличит конечную стоимость авто.