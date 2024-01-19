В России продают супердешевые иномарки почти без пробега. В чем подвох?

Олег

Elantra


На площадках объявлений стали появляться автомобили, которые стоят подозрительно дешево для 2024 года. На самом деле покупателю может грозить весомый дополнительный платеж.

В качестве примера можно взять Hyundai Elantra 2024 года. На площадках объявлений можно найти этот автомобиль с символическим пробегом 10-20-40 км и по цене чуть дороже 2 млн рублей. Популярный лифтбэк привезли с 1,5-литровым мотором на 115 л.с. в паре с вариатором. Опций комфорта достаточно: люк, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема, кожаный салон, бесключевой доступ и так далее.

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Elantra

Почему же цена такая привлекательная? Дело в том, что продавец умалчивает о необходимости заплатить утильсбор самостоятельно. Осенью 2023 года правительство изменило правила, и утильсбор за автомобиль, ввезенный из-за рубежа «серым» импортом, может составить для покупателя внушительную сумму — от 850 тысяч до 1,25 млн. Перед покупкой авто по такой «сладкой» цене обязательно уточняйте этот нюанс. 

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Источник:
ixbt
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Комментарии

Mers
+4784
Mers
Такое ощущение, что когда она сдавала назад, то уперлась в трос и зад весь сжало. Ужасный дизайн. Передок вроде ничего так)
час назад в 21:16
#
+43
dmitriy5440@mail.ru
Штопаный утиль сбор …
45 минут назад
#
+260
Sergey2048
Трындец, надо же так обозвать , это банально налог в добавок который введут скоро и на электронику. Не совсем понимаю, и так всё дорого — так пусть будет еще дороже ???
43 минуты назад
#
+154
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Самое смешное что никто ничего не утилизирует , стоит все гниет . Просто очередной побор . Это людям должны платить , они железо на вторсырье привозят , перерабатывайте , делайте что то из этого .
6 минут назад
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