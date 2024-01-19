В России продают супердешевые иномарки почти без пробега. В чем подвох?



На площадках объявлений стали появляться автомобили, которые стоят подозрительно дешево для 2024 года. На самом деле покупателю может грозить весомый дополнительный платеж.



В качестве примера можно взять Hyundai Elantra 2024 года. На площадках объявлений можно найти этот автомобиль с символическим пробегом 10-20-40 км и по цене чуть дороже 2 млн рублей. Популярный лифтбэк привезли с 1,5-литровым мотором на 115 л.с. в паре с вариатором. Опций комфорта достаточно: люк, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема, кожаный салон, бесключевой доступ и так далее.











Почему же цена такая привлекательная? Дело в том, что продавец умалчивает о необходимости заплатить утильсбор самостоятельно. Осенью 2023 года правительство изменило Почему же цена такая привлекательная? Дело в том, что продавец умалчивает о необходимости заплатить утильсбор самостоятельно. Осенью 2023 года правительство изменило правила , и утильсбор за автомобиль, ввезенный из-за рубежа «серым» импортом, может составить для покупателя внушительную сумму — от 850 тысяч до 1,25 млн. Перед покупкой авто по такой «сладкой» цене обязательно уточняйте этот нюанс.