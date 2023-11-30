В России появились телевизоры TCL за полмиллиона рублей. За что такие деньги?





Российские магазины начали торговать телевизорами TCL из новой флагманской серии QD-Mini LED TV X955. Доступны две модели: с экраном 85 дюймов за 400 тысяч рублей и 95 дюймов за 600 тысяч рублей. Ближе к середине 2024 года будет выпущена ещё более дорогая модель со 115-дюймовым экраном.



Столь высокие цены объясняются использованием матриц с рекордно высокой максимальной яркостью — 5000 нит. Обычно яркость у подобных устройств составляет до 2000 нит.



У телевизоров топовая начинка: QLED-экран с 5184 зонами локального затемнения, частотой обновления 144 Гц, поддержкой игровой технологии AMD FreeSync Premium, режимом HDR, охватом 98% спектра DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland, подтверждающей отсутствие мерцания, которое негативно влияет на зрение и самочувствие. Кроме того, это одни из самых тонких телевизоров в мире. Толщина корпуса 85-дюймовой модели 34 мм, а 95-дюймовой — 41 мм.



Поддерживается система Google TV с приложениями, специально оптимизированными для работы на телевизорах. За быстродействие отвечает процессор AiPQ 3.0 с поддержкой искусственного интеллекта. Звуковая система создана в сотрудничестве с именитым аудиопроизводителем Onkyo: она построена по схеме 4.4.2 с максимальной мощностью 160 Вт и поддержкой технологий объёмного звучания Dolby Atmos и DTS VIRTUAL:X.



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