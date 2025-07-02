В России появились вклады и счета для людей с небольшими доходами. Какие условия предлагают банки?

С 1 июля 2025 года системно значимые банки, а с января 2027 года все остальные кредитные организации России обязаны предлагать специальные социальные вклады и счета. Эти продукты предназначены для определенных категорий граждан, получающих государственную социальную поддержку, открыть их можно исключительно через портал «Госуслуги». Право на открытие имеют получатели ежемесячных детских пособий, пособий по соцконтракту (как ежемесячных, так и единовременных), а также федеральных или региональных социальных доплат к пенсии.
Социальные вклады
Социальные вклады предлагают повышенные процентные ставки на ограниченную сумму — до 50 тысяч рублей.
- Максимальная сумма: 50 тысяч рублей
- Срок: 12 месяцев
- Пополнение и частичное снятие: разрешены, но без превышения лимита в 50 тысяч рублей
- Начисление процентов: ежемесячно, зачисляются на отдельный счёт
- Досрочное расторжение: без потери начисленных процентов
- Продление: возможно при подтверждении права на вклад
- Количество: можно открыть только один социальный вклад
Банки, предлагающие социальные вклады (на июль 2025):
- ПСБ: 30% годовых
- «Т-Банк»: 20% годовых
- «Сбербанк»: 20% годовых
- «Россельхозбанк»: 19,5% годовых
- Альфа-Банк: 19,3% годовых
- «Совкомбанк»: 18,3% годовых
- «ЮниКредит Банк»: 17,8% годовых
- МКБ: ставка не раскрывается публично (уточняется индивидуально)
Социальные счета
Социальные счета — это бесплатные расчетные счета с доходом на остаток. Проценты на остаток начисляются ежедневно на сумму до 50 тысяч рублей не менее ½ ключевой ставки ЦБ РФ. На сумму свыше 50 тысяч рублей ставка устанавливается по правилам самого банка.
Ключевые условия:
- Валюта: рубль
- Открытие и обслуживание: бесплатно
- Карта: бесплатно выпускается карта «Мир»
- Выплата процентов: ежемесячно на этот же счёт
- Бесплатные переводы: лимит 20 000 рублей в месяц
Банки, предлагающие социальные счета (на июль 2025):
- «Райффайзенбанк»: 10% годовых
- «ЮниКредит Банк»: не менее ½ ключевой ставки ЦБ РФ (ставка плавающая)
- «Альфа-Банк»: 10% годовых
- «Россельхозбанк»: 10% годовых
Открытие происходит через «Госуслуги». Можно открыть один социальный вклад и один социальный счет, причём они могут быть в разных банках. Для открытия вклада потребуется указать текущий счёт в выбранном банке, для счёта карта будет выпущена автоматически. Банк рассмотрит заявку за 1 день и направит договор, который нужно подписать электронной подписью в течение 24 часов. Деньги на вклад необходимо внести в течение 10 дней после подписания договора.