В России появились вклады и счета для людей с небольшими доходами. Какие условия предлагают банки?





С 1 июля 2025 года системно значимые банки, а с января 2027 года все остальные кредитные организации России обязаны предлагать специальные социальные вклады и счета. Эти продукты предназначены для определенных категорий граждан, получающих государственную социальную поддержку, открыть их можно исключительно через портал «Госуслуги». Право на открытие имеют получатели ежемесячных детских пособий, пособий по соцконтракту (как ежемесячных, так и единовременных), а также федеральных или региональных социальных доплат к пенсии.



Социальные вклады

Социальные вклады предлагают повышенные процентные ставки на ограниченную сумму — до 50 тысяч рублей.