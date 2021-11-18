





Компания Xiaomi начала распространять обновление MIUI 12.5 Enhanced среди российских пользователей её смартфонов. Апдейт носит номер MIUI 12.5.6 RU Stable и добавляет устройствам несколько улучшений.Это обновление уже получает модель Poco F3, а в дальнейшем оно станет доступно смартфонам Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T, Mi 10, Mi 10 Pro и Poco F2 Pro. В некоторых других странах апдейт MIUI 12.5 Enhanced начал распространяться раньше, поэтому многие модели, выпущенные для китайского, индийского и глобального рынка, тоже стали обновляться. В России они обычно продаются под видом «Евротеста».MIUI 12.5 Enhanced оптимизирует работу «железа» и софта. Обновление совершенствует работу файлового хранилища, повышает эффективность фрагментации памяти и улучшает распределение ресурсов в ОЗУ и ПЗУ. Всё это помогает снизить нагрузку на процессор и аккумулятор, продлевая время автономной работы смартфонов.Xiaomi также разрабатывает ещё более крупное обновление MIUI 13. Планировалось, что оно должно было появиться ещё летом, но его выпуск задерживается — ориентировочно до начала 2022 года.