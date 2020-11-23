



В Appe Store появилось приложение «Госуслуги.COVID трекер». Оно было создано специалистами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при участии Министерства здравоохранения, а также компаний Apple и Google.



«Госуслуги.COVID трекер» задействует недавно встроенные в iPhone возможности — оно отслеживает мобильные устройства, находящиеся поблизости с пользователем, и оповещает его в том случае, если у тех, с кем он контактировал, будет обнаружен COVID-19.



Интеграции этого приложения с «Госуслугами» нет, оно полностью анонимное. Пользователь может самостоятельно решить, что ему делать, если в числе его контактов оказались заражённые — например, сможет самоизолироваться или обратиться в больницу для проведения теста. В основе этого сервиса лежит совместная разработка Apple и Google под названием Exposure Notification, встроенная с недавних пор в iOS и Android.







Из описания:





Возможно, недавно вы были совсем близко с человеком, заболевшим COVID-19, но пока не знаете об этом. Установите приложение и проверьте. Сообщите другим пользователям, если заболели сами. Всё анонимно! Никто не узнает, кто заболел и где находится.



Как приложение находит контакты?



Ваше устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости используя технологию exposure notification, которую совместно разработали компании Apple и Google. Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19. Он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели.



Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта. Никто не увидит никаких данных заболевшего.

Если у вас положительный тест на COVID-19, сообщите остальным пользователям, что заболели. Они не узнают, от кого пришло сообщение и где он находится. Приложение не передаёт данные о телефоне, его владельце и местоположении. Доступна только информация о контакте с COVID-19 в конкретную дату за последние 14 дней.

Как сообщают пользователи, через поиск в App Store приложение «Госуслуги.COVID трекер» пока не найти, скачать его можно только по прямой ссылке или из каталога всех приложений, опубликованных от имени Минкомсвязи. В Play Маркете оно тоже есть.

Скачать для Android





