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В России появился аналог Play Маркета — NashStore
Александр Кузнецов —
Компания АНО «Цифровые платформы» объявила о полноценном запуске магазина приложений NashStore. 9 мая доступ к нему получили разработчики приложений, а сейчас он открыт для всех пользователей.
В настоящее время в NashStore размещено около тысячи приложений, в основном созданных российскими разработчиками. Среди них «Госуслуги», «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет» и «Совкомбанк».
С сегодняшнего дня доступ к NashStore будет открыт для иностранных разработчиков (в странах Азии, Европы и Америки). Созданные ими приложения станут доступны россиянам и пользователям NashStore в других странах.
NashStore работает только на Android-устройствах, скачать APK-файл для установки магазина вручную можно на официальном сайте проекта. По ссылке на скачивание может открываться страница с ошибкой 504 (вероятно, из-за большого наплыва желающих скачать магазин.
В России параллельно развивается несколько новых магазинов приложений, NashStore лишь один из них (но, наверное, наиболее перспективный в настоящее время). Известно, что над аналогичным проектом работает VK (владелец «ВКонтакте», «Одноклассников» и Mail.ru), компания планирует интегрировать в него поддержку различных платёжных сервисов и сторонних экосистем.
Необходимость в появлении замены иностранным магазинам приложений (Play Маркет и App Store) стала очевидна после того, как владеющие ими компании начали удалять оттуда приложения российских компаний, попавших под санкции в США (например, «Сбер» и «Альфа-Банк»). В российских магазинах эти приложения могут свободно распространяться без риска быть удалены.
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