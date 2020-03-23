Минкомсвязь России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустили порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.
Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям — от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.
В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от «Сбербанка», видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: «Ростелекома», МТС, «Билайна», «МегаФона» и «ЭР-Телекома», услуги такси и каршэринга от «Яндекса» и Mail.ru Group, «Яндекс.Лавка» и DeliveryClub. Для учащихся доступны продукты «Учи.ру» Inlearno. 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. «Почта России» — сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.
На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться.
Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия