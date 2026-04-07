В России появился монстр автономности — realme P4 Power с батареей на 10 001 мАч

Бренд realme официально запустил в России новый смартфон realme P4 Power — и это один из самых необычных девайсов на рынке прямо сейчас. Главная особенность модели заключается в аккумуляторе на 10 001 мАч, что почти вдвое больше стандартных решений. При этом устройство не превратили в «кирпич»: толщина составляет всего 9,08 мм, а вес — 219 г. Ставка сделана на максимальную автономность без компромиссов по дизайну и удобству.

Батарея здесь не просто большая, но и самая технологичная. Компания использует кремний-углеродный аккумулятор с сертификацией TÜV на 5 звезд. Он обещает стабильную работу даже при экстремальных температурах и срок службы до 8 лет с сохранением более 80% емкости. Смартфон поддерживает зарядку до 80 Вт, что позволяет зарядить его на 50% всего за 36 минут, плюс есть реверсивная зарядка на 27 Вт — можно спокойно подзаряжать другие гаджеты прямо от смартфона.За производительность отвечает чип Dimensity 7400 Ultra на 4-нм техпроцессе с результатом свыше 1 млн баллов в AnTuTu. Оперативка расширяется до 26 ГБ за счёт встроенной памяти, а объём накопителя составляет 256 ГБ. Для стабильной работы под нагрузкой realme добавила систему охлаждения с испарительной камерой 4600 мм² и поддержку обходной зарядки. Так смартфон не будет перегреваться даже во время игр.Лицевую панель realme P4 Power занимает экран на 144 Гц HyperGlow 4D Curve+ с изогнутыми краями, поддержкой более 1 млрд цветов и пиковой яркостью до 6500 нит. Дизайн сделали с акцентом на «видимую энергию»: прозрачный элемент на задней панели показывает катушку NFC. Также предусмотрена максимальная защита по трём стандартам IP69, IP68 и IP66, смартфон не боится воды, пыли и жестких условий.На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией и записью 4K-видео, а также ультраширик на 8 Мп. Разрешение фронталки — 16 Мп. Встроенные ИИ-функции помогают редактировать фото, исправлять лица и быстро собирать ролики для соцсетей прямо на устройстве.Смартфон работает на realme UI 7.0 с интеграцией Яндекс Алисы — ассистент вызывается прямо кнопкой питания и может управлять музыкой, навигацией и сервисами. Производитель обещает 3 года обновлений Android и 4 года патчей безопасности.В России realme P4 Power оценён в 31 999 рублей за 8/256 ГБ и 34 999 рублей за 12/256 ГБ. На выбор доступны два цвета — серебристый и оранжевый.