В России появился новый маркетплейс — на базе древнейшего интернет-магазина

Интернет-магазин «Плеер.ру» возродился после непродолжительной приостановки работы. Он собирается полностью сменить свой формат и будет конкурировать с Wildberries, «Озоном», «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и «Магнит Маркетом».
Раньше «Плеер.ру» торговал компьютерами, комплектующими, электроникой и сопутствующими товарами, а теперь планирует стать маркетплейсом. Причина изменения формата довольно прозаичная — у организации возникли долги и не осталось средств на закупку новых товаров. По словам его основателя и владельца Алексея Конышева, обсуждалась продажа бизнеса за 2 миллиарда рублей, но сделка сорвалась из-за того, что один из кредиторов потребовал срочного возврата долга и привлёк к разбирательству полицию.
Сейчас на сайте «Плеер.ру» значительно более разнообразный ассортимент, и очевидно, что товары принадлежат не самому интернет-магазину, а сторонним организациям и предпринимателям. Компания планирует привлекать к сотрудничеству различных партнёров, а также готовит к выпуску мобильные приложения для Android и iOS. Вопрос ребрендинга пока не обсуждался.
«Плеер.ру» был основан в 2001 году и отличался своеобразным подходом к бизнесу. Цены на многие позиции были ниже, чем в других местах, однако расчёт зачастую производился наличными средствами или переводами физлицам. Его также подозревали в махинациях с чеками и их подделке.
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