В России появился новый маркетплейс. Пункты выдачи будут рядом с каждым домом

Сеть магазинов «Магнит» открыла первый тестовый пункт выдачи заказов из маркетплейса «Магнит Маркет». Он появился в одном из магазинов «Магнит» в Казани.
«Магнит Маркет» запущен на базе маркетплейса KazanExpress, который изначально работал самостоятельно, затем принадлежал российскому подразделению AliExpress, а в прошлом году был продан «Магниту». В феврале этого года «Магнит» откроет ещё 16 пунктов выдачи в точках разных форматов, протестирует их и выберет наиболее оптимальный формат работы своего маркетплейса.
Предполагается, что «Магнит Маркет» сохранит одну из самых главных особенностей KazanExpress — доставку заказанных товаров за один день. Товары будут доставляться в магазины «Магнит», оснащённые пунктами выдачи. В перспективе такие пункты должны появиться в большинстве магазинов этой сети, а они очень широко распространены почти по всей России. Пункты выдачи KazanExpress сменят вывески и будут работать под брендом «Магнит Маркет». В настоящее время открыто более пятисот ПВЗ в 122 российских городах.
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