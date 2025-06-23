В России появился популярный международный маркетплейс люксовых товаров. Никакой пали, только оригинал

Александр


Китайский маркетплейс Poizon (принадлежит компании Dewu), специализирующийся на аутентичных товарах премиум-класса, официально подтвердил свой выход на российский рынок как часть глобальной стратегии экспансии. Издание Shopper’s (принадлежит сети магазинов «Магнит») получило подтверждение от Shanghai Dewu Information Group: российский сайт poizon.ru и мобильные приложения являются их проектом и частью регионального партнёрства по развитию электронной коммерции в РФ. Товары доставляются из Китая, срок доставки приблизительно 2-3 недели. Оригинальность всех вещей проверяется у поставщиков по пяти параметрам.

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Управление российским сегментом Poizon осуществляется через гонконгскую компанию Pro New World. Она же владеет магазином Dewu (российское представительство Poizon) на Ozon. Такая запутанная структура, вероятно, используется для минимизации рисков, связанных с санкциями. Выход Poizon на российский рынок на прошлой неделе анонсировал Дмитрий Селихов, ранее директор по развитию «AliExpress Россия», а ныне региональный директор Poizon Global. Он уже публично выступал в новой должности на отраслевых мероприятиях.

Выход в Россию — важный шаг в стратегии Poizon, который уже присутствует в 18 странах, включая США, Южную Корею, Японию и ключевые рынки Европы. Появление платформы, позиционирующейся как гарант подлинности люксовых товаров и редких коллекционных вещей. Впрочем, покупатели, часто заказывающие товары с Poizon напрямую или через поставщиков, отмечают, что ассортимент на российской версии магазина сильно ограничен, а цены завышены.

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Комментарии

+280
просто дед
Что то куда то пропали из AppStore все фейковые пойзоны, но и настоящий не появился
2 часа назад в 16:29
#
Marat Khasanov
0
Marat Khasanov
все бы ничего, но х2 цена за ходовые размеры такое себе, к примеру штаны размера S (5600) тогда как за размер L, XL уже по 10-11 тысяч
2 часа назад в 16:30
#
+280
просто дед Marat Khasanov
Да это шляпа какая то. И этот сайт и это приложение существуют уже давно и это не очень похоже на «официальный выход на рынок РФ» и «мировую экспансию китайского мп» если зайти на сайт и почитать их оферту это пойзон НЕ янвляетсч вообще ничем и НЕ отвечает вообще ни за что. Просто как агент, полукарго. Заинтересовался исключительно из за того что это уже не первое место где увидел эту новость про пойзон, но все это начинает смахивать на хорошую рекламную акцию.
2 часа назад в 16:44
#
tellurian
+2435
tellurian просто дед
Из-за боязни вторичных секций думаю. Денег зовёт я и риски есть.
49 минут назад
#
+280
просто дед Marat Khasanov
По цене. Ради интереса посмотрел кроссовки которые заказывал на реальном пойзоне (деву) в начале года . Они мне обошлись где то 7800 вместе с доставкой. Тут они стоят 7600 и доставка как бы бесплатная. Ну ХЗ 🤷‍♂️, во первых не понятно что там придёт, а сайт этот как видно из оферты НЕ отвечает вообще ни за что и не будет ли каких то доп поборов по дороге
2 часа назад в 16:46
#
tellurian
+2435
tellurian Marat Khasanov
У них всегда так. Чем больше размер, тем выше цена.
Потому покупаю все на eBay через посредников. Беру сразу несколько товаров. Так дешевле выходит.
Доставка стоит дорого теперь, через третьи страны.
50 минут назад
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iProJora
+272
iProJora
Эх Кузнецов, который раз я попадаюсь на твою туфту. Тебе видимо поднимает настроение выкидывать эту туфту в массы?
19 минут назад
#