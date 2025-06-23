В России появился популярный международный маркетплейс люксовых товаров. Никакой пали, только оригинал



Китайский маркетплейс Poizon (принадлежит компании Dewu), специализирующийся на аутентичных товарах премиум-класса, официально подтвердил свой выход на российский рынок как часть глобальной стратегии экспансии. Издание Shopper’s (принадлежит сети магазинов «Магнит») получило подтверждение от Shanghai Dewu Information Group: российский сайт poizon.ru и мобильные приложения являются их проектом и частью регионального партнёрства по развитию электронной коммерции в РФ. Товары доставляются из Китая, срок доставки приблизительно 2-3 недели. Оригинальность всех вещей проверяется у поставщиков по пяти параметрам.

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