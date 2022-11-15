В России появится агрегатор такси, который подвинет «Яндекс»





По данным ТАСС, компания VK (которой принадлежит «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru) планирует перезапустить сервис такси при поддержке нескольких крупных партнёров. Ранее VK сотрудничала с «Ситимобилом», но завершила сотрудничество в конце марта после его ухода с российского рынка.



Предполагается, что VK выпустит мини-приложение «Такси ВКонтакте», которое будет доступно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Клиенты смогут пользоваться им в мобильных приложениях.



Одним из партнёров VK станет существующий агрегатор такси. Не исключено, что к проекту будет привлечена компания «Транс-миссия», которая поглотила активы «Ситимобил». Ей также принадлежат сервисы «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», и она вполне заинтересована в расширении своего бизнеса. Новый сервис такси от VK, с учётом пользовательской базы «ВКонтакте» и «Одноклассников» вполне сможет конкурировать с «Яндекс Такси», которое занимает значительную долю на рынке такси.

