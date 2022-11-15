VK Такси

В России появится агрегатор такси, который подвинет «Яндекс»

Александр



По данным ТАСС, компания VK (которой принадлежит «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru) планирует перезапустить сервис такси при поддержке нескольких крупных партнёров. Ранее VK сотрудничала с «Ситимобилом», но завершила сотрудничество в конце марта после его ухода с российского рынка.

Предполагается, что VK выпустит мини-приложение «Такси ВКонтакте», которое будет доступно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Клиенты смогут пользоваться им в мобильных приложениях.

Одним из партнёров VK станет существующий агрегатор такси. Не исключено, что к проекту будет привлечена компания «Транс-миссия», которая поглотила активы «Ситимобил». Ей также принадлежат сервисы «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», и она вполне заинтересована в расширении своего бизнеса. Новый сервис такси от VK, с учётом пользовательской базы «ВКонтакте» и «Одноклассников» вполне сможет конкурировать с «Яндекс Такси», которое занимает значительную долю на рынке такси.

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Комментарии

Disney
+174
Disney
Конкуренция для конечного пользователя хорошо👍
2 часа назад в 16:57
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+4046
Gabriel
Тот самый случай когда ты приходя домой пьяный в дым говоришь что одноклассники привезли пока ты сидел Вконтаке )))
час назад в 17:39
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