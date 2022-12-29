Россия Импортозамещение

В России появится аналог Microsoft Outlook за 1,1 млрд рублей

Александр


Правительство РФ утвердило дорожную карту развития программного обеспечения. Она предполагает в том числе запуск почтового сервиса на платформе «Почта 2.0» примерно с такими же возможностями, как у Microsoft Outlook.

Почтовый клиент войдёт в набор софта «Мой офис», который принадлежит ООО «Новые облачные технологии». Разработкой сервиса займутся «Росатом» и «Ай-Теко», которым на эту цель выделят из бюджета 1,1 млрд рублей.

Целевая аудитория этого почтового сервиса — российские организации, в том государственные или с частичным госучастием. Приложение будет выпущено для компьютеров и мобильных устройств. К июлю следующего года должна быть подготовлена бета-версия, а на конец года запланирован официальный запуск.

В технических требованиях указано, что почтовый сервис должен быть импортонезависимым, а это предполагает его использование без зарубежных технологий, компонентов и серверов, а также при отключении России от глобальной компьютерной сети. Там же говорится, что он должен быть рассчитан не менее чем на 400 тысяч аккаунтов, при этом каждый пользователь сможет отправлять не менее 50 писем в день общим объёмом 500 килобайт.
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5421
Вася Вотафаков
50 писем обьемом 500 килобайт? Может хотя бы мегабайт 🤔 учебные заведения тоннами отсылают доки в pdf.
Сегодня в 13:34
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+783
hate_u Вася Вотафаков
Для этого потом потребуется еще пара миллиардов.
2 часа назад в 14:14
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