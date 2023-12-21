В России появится аналог Starlink — спутниковый интернет по всей стране

Александр

Фото: Unsplash


По данным «Ведомостей», российская компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») собирается запустить спутники, которые будут обеспечивать интернетом всю территорию страны. Проект планируется реализовать к 2027 году.

Через три года «Бюро 1440» запустит 250 спутников, а к 2030 году увеличит их количество до 700. Наращивание группировки потребуется при увеличении числа абонентов.

Ранее в России была принята стратегия развития отрасли связи, согласно которой в ближайшие годы широкополосный интернет должен появиться почти на всей территории страны, а сети 5G в самых крупных городах. Программа рассчитана до 2035 года.

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Комментарии

kardigan
+3331
kardigan
Ещё три года поживём !
2 часа назад в 09:54
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+250
Sergey2048
Должны ....Интересно к2035 году какой G будет актуальный ? 10
час назад в 11:52
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