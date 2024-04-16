В России появится единый сервис аренды пауэрбанков

Олег

Фото: Unsplash


Компания «Юрент» готовится к запуску нового сервиса аренды — на этот раз пауэрбанков. Сеть будет развернута по всей России.

Согласно источнику в «Ведомостях», сервис кикшеринга уже подыскивает сотрудников на вакансию менеджера по продажам проекта «Юрент заряжает». Компания собирается запустить большую сеть из 30 000 станций краткосрочной аренды пауэрбанков по всей стране.

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Кроме того, «Юрент» видит «синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков»: сервис уже занимает второе место в стране на рынке кикшеринга с долей 38% и ожидает, что к 2027 году рынок шеринга портативных зарядных устройств в РФ достигнет 35 млрд рублей. Иными словами, компания видит в отрасли очень большой потенциал.

Сеть «пауэрбанкшеринга» планируется развернуть в течение двух лет. Кикшеринг бренда присутствует в более чем 120 городах России, а значит можно предположить, что и аренда пауэрбанков будет доступна не менее широко.

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+29
boltenkovdenis
Так уже есть, по крайней мере в Москве. Тоже мне новость!
Вчера в 19:32
#
S.T.A.L.K.E.R.
+669
S.T.A.L.K.E.R.
Ребят, в каком веке живете ?! Давно уже по всем крупным городам есть данная услуга
Вчера в 19:55
#
tellurian
+1262
tellurian
В метро в Москве стоит много аппаратов таких.
Вчера в 20:26
#
+3
Sergey Zhoglo
Долб*ебы, Москва не Россия
Вчера в 20:34
#
+381
den3221 Sergey Zhoglo
Даже в маленьком городе в 60 тыс в гипермаркете есть зарядки!
Вчера в 21:17
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