В России появится единый сервис аренды пауэрбанков



Компания «Юрент» готовится к запуску нового сервиса аренды — на этот раз пауэрбанков. Сеть будет развернута по всей России.



Согласно источнику в «Ведомостях», сервис кикшеринга уже подыскивает сотрудников на вакансию менеджера по продажам проекта «Юрент заряжает». Компания собирается запустить большую сеть из 30 000 станций краткосрочной аренды пауэрбанков по всей стране.







Кроме того, «Юрент» видит «синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков»: сервис уже занимает второе место в стране на рынке кикшеринга с долей 38% и ожидает, что к 2027 году рынок шеринга портативных зарядных устройств в РФ достигнет 35 млрд рублей. Иными словами, компания видит в отрасли очень большой потенциал.



Сеть «пауэрбанкшеринга» планируется развернуть в течение двух лет. Кикшеринг бренда присутствует в более чем 120 городах России, а значит можно предположить, что и аренда пауэрбанков будет доступна не менее широко.