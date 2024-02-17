В России появится доступ в интернет «по талонам»

Фото: Unsplash
В населённых пунктах, отдалённых от крупных российских городов, будут установлены коллективные точки доступа в интернет по Wi-Fi. Для подключения к такой точке нужно будет получать индивидуальный ваучер.
Оформить ваучер можно будет в центре «Мои документы», предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сотрудники МФЦ также будут выезжать в некоторые населённые пункты, чтобы выдать ваучеры тем жителям, которые не могут самостоятельно приехать за ними в силу возраста и здоровья. Срок действия ваучера составит три года, документ даёт возможность использовать интернет по Wi-Fi на любых устройствах, позволяющих подключаться к сети таким способом.
Эта инициатива позволит обеспечить интернетом небольшие населённые пункты, в том числе те, где нет проводного соединения и сотовой связи или она работает нестабильно, поэтому нет возможности пользоваться мобильным интернетом.
В населённых пунктах, отдалённых от крупных российских городов, будут установлены коллективные точки доступа в интернет по Wi-Fi. Для подключения к такой точке нужно будет получать индивидуальный ваучер.
Оформить ваучер можно будет в центре «Мои документы», предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сотрудники МФЦ также будут выезжать в некоторые населённые пункты, чтобы выдать ваучеры тем жителям, которые не могут самостоятельно приехать за ними в силу возраста и здоровья. Срок действия ваучера составит три года, документ даёт возможность использовать интернет по Wi-Fi на любых устройствах, позволяющих подключаться к сети таким способом.
Эта инициатива позволит обеспечить интернетом небольшие населённые пункты, в том числе те, где нет проводного соединения и сотовой связи или она работает нестабильно, поэтому нет возможности пользоваться мобильным интернетом.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.