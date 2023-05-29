В России появится мобильная связь совершенно нового типа

Александр


Фото: Unsplash

Как сообщили «Известия», через несколько лет в России должна появиться сотово-спутниковая связь. Её разработка включена в стратегию развития отрасли связи на 2024–2035 годы.

К 2030 году на земную орбиту будет выпущена группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет, а также отправлять сообщения экстренным службам. Такой способ связи сможет использоваться в отдалённых регионах, где у операторов нет покрытия сотовой связью.

К 2035 году планируется создать гибридную связь на основе наземных сотовых станций и космических спутников. Она должна будет обеспечить всю страну высокоскоростным интернетом и цифровым телевещанием. Эти услуги будут доступны на всей территории России, в том числе там, где сейчас нет ни сотовой связи, ни интернета (автотрассы, Арктическая зона, Северный морской путь и т. д.)

Реализация этого проекта потребует примерно 10 миллиардов рублей, в том числе от частных компаний (например, сотовых операторов). Подобной связи нет в других странах мира, однако известно, что к реализации чего-то похожего готовятся крупнейшие сотовые операторы в Китае, США и Европе.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Классный набор для смартфона дешево отдают на AliExpress: в нём есть подставка, адаптеры, скрепка для SIM и не только
Android-смартфоны получат iSIM — новый улучшенный вариант eSIM
Как оплатить и продлить подписку на Apple Music в России
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+144
lokky
Не появится
Сегодня в 17:38
#
tellurian
+5013
tellurian
Идея хорошая, но не уверен что смогут сделать к 30 году.
Денег не так много,людей нет, технологий нет.
Сегодня в 17:59
#
kardigan
+3084
kardigan tellurian
Обижаете однако. Всё есть. Нужна достойная оплата.
2 часа назад в 18:19
#
Купить рекламу