В России появится мобильная связь совершенно нового типа

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Как сообщили «Известия», через несколько лет в России должна появиться сотово-спутниковая связь. Её разработка включена в стратегию развития отрасли связи на 2024–2035 годы.



К 2030 году на земную орбиту будет выпущена группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет, а также отправлять сообщения экстренным службам. Такой способ связи сможет использоваться в отдалённых регионах, где у операторов нет покрытия сотовой связью.



К 2035 году планируется создать гибридную связь на основе наземных сотовых станций и космических спутников. Она должна будет обеспечить всю страну высокоскоростным интернетом и цифровым телевещанием. Эти услуги будут доступны на всей территории России, в том числе там, где сейчас нет ни сотовой связи, ни интернета (автотрассы, Арктическая зона, Северный морской путь и т. д.)



Реализация этого проекта потребует примерно 10 миллиардов рублей, в том числе от частных компаний (например, сотовых операторов). Подобной связи нет в других странах мира, однако известно, что к реализации чего-то похожего готовятся крупнейшие сотовые операторы в Китае, США и Европе.

