В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака WB Taxi. Это следует из данных патентных ведомств, где был зарегистрирован бренд. Решение оформить товарный знак свидетельствует о серьёзности намерений маркетплейса выйти на рынок пассажирских перевозок. Ранее этот сервис уже проходил тестирование за пределами России, и теперь компания готовит его запуск внутри страны.

