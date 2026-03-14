Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!

Александр


Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака WB Taxi. Это следует из данных патентных ведомств, где был зарегистрирован бренд. Решение оформить товарный знак свидетельствует о серьёзности намерений маркетплейса выйти на рынок пассажирских перевозок. Ранее этот сервис уже проходил тестирование за пределами России, и теперь компания готовит его запуск внутри страны.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

О том, что Wildberries рассматривает возможность запуска собственного сервиса такси, ранее сообщали СМИ. Компания разработала приложение для пользователей и вела набор водителей в рамках партнёрской курьерской программы. Для старта Wildberries рассматривал варианты приобретения уже действующих игроков — сервиса персональных водителей Wheely и агрегатора «Ситимобил», однако в итоге будет развивать проект самостоятельно.



Перед потенциальным выходом на российский рынок Wildberries проводит тестовую доработку сервиса в Беларуси и Узбекистане. В июле 2025 года было запущено бета-тестирование в Беларуси под руководством бывшего главы российского подразделения Gett Анатолия Сморгонского. В ноябре 2025 года объявлен технический запуск сервиса в Узбекистане, где WB Taxi начал работать в формате закрытого клуба — доступ к нему получили только сотрудники и партнёры маркетплейса.

В пресс-службе Wildberries & Russ официально не комментируют этот проект. В декабре 2025 года представители компании заявляли «Известиям», что «говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится», однако подача заявки на товарный знак WB Taxi может говорить о том, что подготовка к выходу на российский рынок уже началась. Фактическим монополистом этого направления является «Яндекс», а  появление нового игрока могло бы изменить расклад сил.

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+768
pincher
Конкуренция всегда это плюс 😎
4 минуты назад
#