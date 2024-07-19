В России появится необычный аналог Tinder. Вам не покажут собеседника, пока вы не узнаете о нём самое важное

Как рассказали «Известия», российские разработчики готовят к запуску новый сервис знакомств. Над именем думали недолго — он называется «Спутник» (как космический аппарат, вакцина от коронавируса, и неудавшиеся поисковик и браузер).
Главная особенность нового сервиса заключается в том, что он будет проверять всех пользователей на кредитоспособность — отсутствие долгов по налогам, штрафам, алиментам и судам. Информацию будут брать из открытых источников (например, базы судебных приставов).
Выбор потенциального партнёра будет осуществляться вслепую: фотографию человека вам не покажут до тех пор, пока вы не будете уверены, что он (или она) подходит вам по другим параметрам (например, по интересам, образованию, росту, весу, взглядам на жизнь, религии).
Разработчики говорят, что идея создать такое приложение возникла после того как они поняли, что в существующих сервисах знакомств основной упор делается на визуальную составляющую, что вынуждает пользователей подбирать себе партнёров исключительно по внешности, игнорируя другие критерии, более важные для долгосрочных отношений. Срок запуска очередного «Спутника» пока неизвестен.
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