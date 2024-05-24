



Оператор платёжной системы «Мир» компания Национальная система платежных карт (НСПК) подала в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака Papayya. В заявке указано, для чего может использоваться этот бренд.



НСПК планирует использование Papayya для биометрических идентификационных карт с магнитным кодом, платежных терминалов, дорожных чеков, кредитных карт, услуг онлайн-банкинга и услуг шифрования цифровых данных. Некоторые виды продуктов могут быть зарезервированы под этим брендом про запас. Пресс-служба НСПК сообщила, что заявка на бренд Papayya подана для уже существующего технологичного продукта, но не уточнила, какого именно.



Конкретики пока нет, сервис терминалов Papayya не упоминается в открытых источниках, а инсайдеры молчат. Несколько дней назад был зарегистрирован домен papayya.ru, его администратором является организация Orquidea Limited, формально не связанная с НСПК. Сайт по этому адресу пока не работает.



Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев полагает, что НСПК не станет запускать сервис, конкурирующий с картами «Мир» или «Системой быстрых платежей», хотя какая-то связь с ними у Papayya может быть. Под этим брендом, например, могут выпускаться банковские карты для туристов. Технический директор банка для бизнеса «Бланк» Кирилл Бантуков предположил, что НСПК готовит систему для перевода денег в другие страны по аналогии с «Золотой Короной», «Контактом» и WesternUnion. Многие игроки ушли с этого рынка, и ниша освободилась, а потребность россиян осуществлять переводы за рубеж пусть и сократилась, но всё равно остаётся.





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