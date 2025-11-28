Top.Mail.Ru

В России появится новый самозапрет на сотовую связь

Александр

Фото freepik

Российские власти рассматривают новую меру по борьбе с телефонными мошенниками — возможность установить самозапрет на входящие международные вызовы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Согласно предлагаемой инициативе, у абонента появится право самостоятельно запретить самому себе входящие вызовы с иностранных номеров. Для тех, кто не будет использовать эту блокировку, все международные звонки будут помечаться специальным индикатором, предупреждающим о потенциальном риске.

Как отметил сенатор, в настоящее время механизм реализации идеи находится на стадии обсуждения. Предложенная законодателями мера призвана защитить пользователей от участившихся случаев мошеннических звонков из-за рубежа. Актуальность такой защиты подтверждается статистикой: по данным «Сбербанка», мошенники стали в 16 раз чаще совершать звонки россиянам с иностранных номеров. Особенность этих звонков в том, что они осуществляются через интернет-телефонию, что затрудняет их блокировку на стороне операторов. Ранее введение обязательной маркировки звонков от организаций помогло сократить количество спам-вызовов на 30%.
Комментарии

tellurian
+2729
tellurian
Так операторы могут добавить в перечень услуг в личном кабинете.
час назад в 15:39
#