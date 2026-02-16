В России появится новый сервис такси

В марте текущего года компания «Яндекс» планирует вывести на рынок новое приложение для заказа такси под названием Fasten. Ожидается, что этот сервис будет ориентирован в первую очередь на молодых жителей крупных городов.
В названии Fasten можно считать игру слов. Fasten в переводе с английского на русский означает «пристёгиваться», а fast — «быстрый».
Отличительной особенностью Fasten станет его конкретное позиционирование. В отличие от супераппа «Яндекс Go», который объединяет множество сервисов (доставку еды и продуктов, каршеринг, бронирование отелей), в новом приложении будет доступен только вызов такси.
На данный момент в портфеле «Яндекса» уже есть несколько брендов в сфере пассажирских перевозок. Помимо флагманского «Яндекс Такси», компания развивает приложение Uber, а с середины 2024 года работает сервис «Везёт», позиционируемый как лоукостер. Fasten станет четвёртым проектом компании в этом сегменте.
Участники рынка и эксперты видят в появлении нового сервиса попытку более точной настройки под поведенческие особенности молодёжи крупных городов. Управляющий директор агентства Starlink Сергей Фаткин полагает, что внутри одного крупного бренда сложно радикально изменить ценовое восприятие без риска для других сегментов, а молодые люди требуют иной тональности и визуального языка. Алла Данилина из NMi Group отмечает, что отдельный бренд может позволить предложить более низкие цены, не разрушая экономику основного сервиса, а в дальнейшем — аккуратно втянуть новую аудиторию в экосистему.
В качестве главного риска новой инициативы эксперты называют возможную каннибализацию существующих сервисов компании. Если новый продукт окажется дешевле и удобнее, он может перетянуть на себя часть аудитории из «Яндекс Такси», не создавая при этом дополнительной ценности для бизнеса. В то же время представители отрасли положительно оценивают перспективу расширения клиентской базы, если новый сервис действительно привлечёт пассажиров, которые раньше реже пользовались такси. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупреждает, что новый игрок вряд ли решит системные отраслевые проблемы, такие как кадровый дефицит или обновление автопарка, и конкуренция в первую очередь развернётся вокруг условий для водителей.