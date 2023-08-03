В России появится новый сотовый оператор

Александр


Фото: Unsplash

Как выяснили «Известия», в России будет создан виртуальный сотовый оператор, использующий сети всех операторов из «большой четвёрки». Его создадут АО «ГЛОНАСС» и ПАО «Ростелеком».

В первую очередь этот оператор будет ориентирован на обслуживание госслужащих, а в перспективе к нему могут подключать обычных абонентов. В настоящее время ведётся тестирования систем, на основе которых он будет работать.

Новый виртуальный оператор задействует технологические мощности крупнейших российских операторов сотовой связи, а также оборудование ЭРА-ГЛОНАСС. Система изначально создавалась для решений задачи по экстренному вызову оперативных служб при оказании помощи и спасении жизни и здоровья людей, а теперь область её применения планируют расширить. Сроки запуска оператора пока неизвестны.

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Комментарии

+4726
Carter_Mayers
Как бы старые со временем не пропали или государство бы их к Ростелекому не присоединило. Иначе будет всё совсем печально, не представляю чем можно заменить частника, уж явно не РТ или Теле2
8 минут назад
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