В России появится новый сотовый оператор

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Как выяснили «Известия», в России будет создан виртуальный сотовый оператор, использующий сети всех операторов из «большой четвёрки». Его создадут АО «ГЛОНАСС» и ПАО «Ростелеком».



В первую очередь этот оператор будет ориентирован на обслуживание госслужащих, а в перспективе к нему могут подключать обычных абонентов. В настоящее время ведётся тестирования систем, на основе которых он будет работать.



Новый виртуальный оператор задействует технологические мощности крупнейших российских операторов сотовой связи, а также оборудование ЭРА-ГЛОНАСС. Система изначально создавалась для решений задачи по экстренному вызову оперативных служб при оказании помощи и спасении жизни и здоровья людей, а теперь область её применения планируют расширить. Сроки запуска оператора пока неизвестны.

