В России появится новый вид «параллельного импорта»

Артем
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Фото: Pixabay
Межведомственная комиссия будет выдавать разрешения на использование патентов без согласия зарубежных правообладателей. Об этом сообщает РБК.

Новый орган в сфере «принудительного лицензирования» будет служить на благо интересов общественности и национальной безопасности. Комиссия займется вопросом использования зарубежных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других продуктов без согласия владельцев интеллектуальной собственности. 

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Согласно документу, иностранные владельцы патентов, которых затронет данное решение, получат уведомление об использовании их наработок и «соразмерную компенсацию». Те, кто откажутся предоставлять право использования в связи с санкциями, получат возмещение на специальный счет.

Разрешения будут выдаваться в исключительных случаях и по заявкам компаний, в которых государство или граждане РФ владеют долей от 75%. 

Так с целью сохранения технологического суверенитета, российские производители будут защищены от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей.
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Источник:
РБК
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