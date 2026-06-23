В России появится платная электронная почта с привязкой к «Госуслугам»
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Комитет Госдумы по информационной политике одобрил законопроект о поддержке «Почты России», который предусматривает создание электронной почтовой системы на базе «Госуслуг». Для граждан пользование сервисом останется бесплатным, а бизнесу придётся платить и за абонентское обслуживание, и за отправку сообщений. Фактически это означает появление платного имейла для компаний и индивидуальных предпринимателей.
Платная модель будет работать так: для юридических лиц и ИП введут ежемесячную абонентскую плату за пользование цифровым почтовым ящиком, а также плату за отправку сообщений. Физические лица освобождаются от любых платежей — ни абонентской платы, ни платы за получение писем для них не предусмотрено. Бесплатной для всех останется доставка юридически значимой корреспонденции.
Законопроект также регулирует перечень организаций, которые получат право доставлять корреспонденцию по почтовым ящикам в многоквартирных домах: «Почта России», управляющие организации и компании, которым собственники квартир оплачивают ЖКХ-услуги. Рекламные агентства и распространители листовок лишатся возможности использовать ящики для своих целей. За «Почтой России» также закрепляется монополия на продажу почтовых марок. Ожидается, что закреплённые в законе меры принесут почтовому оператору ежегодный доход до 17,2 млрд рублей к 2030 году. В скором времени документ будет рассмотрен Госдумой.
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