В России появился сервис знакомств для патриотов

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) запустила сервис знакомств «Обоюдно». Он работает в Telegram.
В боте будут опубликованы истории пар, которые начали отношения благодаря этому сервису. Предлагается искать не только вторую половину, но и друзей, соратников компании для совместного проведения досуга. Особое внимание в «Обоюдно» уделяется патриотическим настроениям будущих пользователей. Вероятно, в ЛДПР надеются на то, что люди будут заводить не краткосрочные интрижки, а собираются искать тех, с кем можно создать семью и завести детей.