В России появился сервис знакомств для патриотов





Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) запустила сервис знакомств Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) запустила сервис знакомств «Обоюдно» . Он работает в Telegram. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Бот «Обоюдно» позиционируется как сервис «для честных знакомств и отношений». Вместо фотографий в нём предлагают выкладывать видео, которые позволяют лучше рассмотреть, как человек выглядит, увидеть его поведение, эмоции и услышать голос. Алгоритмы подбирают пару по геометке и увлечениям.





В боте будут опубликованы истории пар, которые начали отношения благодаря этому сервису. Предлагается искать не только вторую половину, но и друзей, соратников компании для совместного проведения досуга. Особое внимание в «Обоюдно» уделяется патриотическим настроениям будущих пользователей. Вероятно, в ЛДПР надеются на то, что люди будут заводить не краткосрочные интрижки, а собираются искать тех, с кем можно создать семью и завести детей.

