В России появился сервис знакомств для патриотов

Александр


Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) запустила сервис знакомств «Обоюдно». Он работает в Telegram.

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Бот «Обоюдно» позиционируется как сервис «для честных знакомств и отношений». Вместо фотографий в нём предлагают выкладывать видео, которые позволяют лучше рассмотреть, как человек выглядит, увидеть его поведение, эмоции и услышать голос. Алгоритмы подбирают пару по геометке и увлечениям.



В боте будут опубликованы истории пар, которые начали отношения благодаря этому сервису. Предлагается искать не только вторую половину, но и друзей, соратников компании для совместного проведения досуга. Особое внимание в «Обоюдно» уделяется патриотическим настроениям будущих пользователей. Вероятно, в ЛДПР надеются на то, что люди будут заводить не краткосрочные интрижки, а собираются искать тех, с кем можно создать семью и завести детей.

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Комментарии

EDD
+651
EDD
Какая кринжатина🤣🤣 Админ Слуцкий?😂
час назад в 17:52
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tellurian
+2471
tellurian EDD
Нейросеть «Жириновский» 😂😅
20 минут назад
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tellurian
+2471
tellurian
А потом эти данные сольют кому надо и будут мошенники писать/звонить.
Нет, спасибо.
22 минуты назад
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