В России появится совершенно новый вид такси — райдхейлинг

Фото freepik
По оценкам ОСР, в стране насчитывается до 5 миллионов самозанятых таксистов, которые фактически компенсируют в регионах дефицит общественного транспорта. Они работают в непогоду и на нерентабельных маршрутах, где автобусное сообщение отсутствует или действует с перебоями. При этом действующий закон о такси (№ 580-ФЗ), вступивший в силу в 2023 году, предъявляет одинаковые требования как к профессиональным таксопаркам, так и к частникам, что, по мнению общественников, несправедливо.
Сейчас к частным водителям применяются те же нормы, что и к таксопаркам: регистрация в региональных реестрах, предрейсовые медосмотры, обязательные техосмотры и специальное страхование. В ОСР считают эти требования избыточными для людей, которые занимаются извозом от случая к случаю и не имеют наёмных сотрудников. Легализация миллионов водителей, по мнению авторов инициативы, принесет бюджету дополнительные налоговые поступления, тогда как сейчас значительная часть рынка остается в тени.
Общественники предлагают передать контроль за безопасностью поездок агрегаторам. Именно платформы должны проверять отсутствие у водителя судимости, проблем с алкоголем или наркотиками, а также следить за наличием полиса ОСАГО. В приложениях предлагают разделить заказы: пассажир сразу будет видеть, едет к нему профессионал из таксопарка или частник на своей машине. При этом водитель обязан быть самозанятым и официально платить налоги, а принимать заказы он может только через агрегатора.
В сервисе заказа такси «Максим» инициативу поддержали, отметив, что в малых городах частники уже давно стали единственной альтернативой общественному транспорту. В компании уверены, что профессиональные таксопарки сохранят преимущества (субсидии, выделенные полосы и спецпарковки), поэтому обе модели будут дополнять друг друга. Основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев также назвал идею логичной, учитывая, что частных таксистов втрое больше, чем нанятых таксопарками.