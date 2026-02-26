Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России появится совершенно новый вид такси — райдхейлинг

Александр

Фото freepik

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Общественная организация «Объединение самозанятых России» (ОСР) направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с предложением создать особый правовой статус для райдхейлинга — таксистов-частников на личных автомобилях, работающих как самозанятые через цифровые платформы. Авторы инициативы предлагают включить этот сегмент в Транспортную стратегию как самостоятельную услугу наряду с такси и каршерингом.

По оценкам ОСР, в стране насчитывается до 5 миллионов самозанятых таксистов, которые фактически компенсируют в регионах дефицит общественного транспорта. Они работают в непогоду и на нерентабельных маршрутах, где автобусное сообщение отсутствует или действует с перебоями. При этом действующий закон о такси (№ 580-ФЗ), вступивший в силу в 2023 году, предъявляет одинаковые требования как к профессиональным таксопаркам, так и к частникам, что, по мнению общественников, несправедливо.

Сейчас к частным водителям применяются те же нормы, что и к таксопаркам: регистрация в региональных реестрах, предрейсовые медосмотры, обязательные техосмотры и специальное страхование. В ОСР считают эти требования избыточными для людей, которые занимаются извозом от случая к случаю и не имеют наёмных сотрудников. Легализация миллионов водителей, по мнению авторов инициативы, принесет бюджету дополнительные налоговые поступления, тогда как сейчас значительная часть рынка остается в тени.

Общественники предлагают передать контроль за безопасностью поездок агрегаторам. Именно платформы должны проверять отсутствие у водителя судимости, проблем с алкоголем или наркотиками, а также следить за наличием полиса ОСАГО. В приложениях предлагают разделить заказы: пассажир сразу будет видеть, едет к нему профессионал из таксопарка или частник на своей машине. При этом водитель обязан быть самозанятым и официально платить налоги, а принимать заказы он может только через агрегатора.

В сервисе заказа такси «Максим» инициативу поддержали, отметив, что в малых городах частники уже давно стали единственной альтернативой общественному транспорту. В компании уверены, что профессиональные таксопарки сохранят преимущества (субсидии, выделенные полосы и спецпарковки), поэтому обе модели будут дополнять друг друга. Основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев также назвал идею логичной, учитывая, что частных таксистов втрое больше, чем нанятых таксопарками.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В России начнет работу новый сервис такси Fasten от Яндекса
Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ — как мобильную, так и домашний интернет
«Бомбилы» вернулись: москвичи нашли альтернативу дорогому такси

Рекомендации

Рекомендации

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Digital Persona
+408
Digital Persona
Название то какое вычурное. Русские слова закончились? Чем «частное такси» не подошло?
час назад в 18:49
#