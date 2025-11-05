В России появятся особые SIM-карты



Фото freepik



В России будет введён новый тип SIM-карт — детские. Об этой инициативе заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам министра, операторы сотовой связи будут обязаны оформлять SIM-карты для несовершеннолетних абонентов особым образом. Ключевым условием станет обязательное требование согласия родителей или законных представителей на выдачу такие SIM-карт, что упростит контроль взрослых над использованием связи детьми.Главной особенностью детских SIM-карт станет упрощенный порядок получения геолокационных данных. Как пояснил Шадаев, родители всегда будут иметь возможность видеть геотреки своего ребёнка по запросу к оператору связи без необходимости предоставления дополнительных заявлений и, что особенно важно, без получения судебного решения, которое требуется для отслеживания перемещений взрослых пользователей.Инициатива была озвучена в рамках форума, посвященного поиску пропавших детей. Упрощение доступа к геоданным может сократить время реагирования в таких ситуациях. Конкретные сроки введения новой системы, а также технические и правовые детали ее реализации, включая возрастные рамки для детских SIM-карт, пока не уточняются.