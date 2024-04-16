В России предложили заблокировать TikTok. Угадайте, за что



Общественники предложили властям РФ заблокировать китайскую социальную сеть TikTok. Об этом пишет Forbes.







Согласно источнику, инициатива поступила от «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей». Организация попросила Роскомнадзор заблокировать TikTok, чтобы «освободить поляну» для российских сервисов вроде «VK Видео» и «Дзен».





«Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK Видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», — АППСИМ.



Сообщество обратило внимание, что TikTok продолжает работать в России, но показывает лишь ролики двухлетней давности, а российские блогеры лишены заработка. По мнению АППСИМ, единственное, что сейчас делает китайская платформа — оттягивает аудиторию у отечественных. РКН принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.