В России предложили заблокировать TikTok. Угадайте, за что

Общественники предложили властям РФ заблокировать китайскую социальную сеть TikTok. Об этом пишет Forbes.
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Согласно источнику, инициатива поступила от «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей». Организация попросила Роскомнадзор заблокировать TikTok, чтобы «освободить поляну» для российских сервисов вроде «VK Видео» и «Дзен».
«Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK Видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», — АППСИМ.
Сообщество обратило внимание, что TikTok продолжает работать в России, но показывает лишь ролики двухлетней давности, а российские блогеры лишены заработка. По мнению АППСИМ, единственное, что сейчас делает китайская платформа — оттягивает аудиторию у отечественных. РКН принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.