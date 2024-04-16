В России предложили заблокировать TikTok. Угадайте, за что

Олег

Фото: Unsplash


Общественники предложили властям РФ заблокировать китайскую социальную сеть TikTok. Об этом пишет Forbes.

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Согласно источнику, инициатива поступила от «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей». Организация попросила Роскомнадзор заблокировать TikTok, чтобы «освободить поляну» для российских сервисов вроде «VK Видео» и «Дзен».

«Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK Видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», — АППСИМ. 

Сообщество обратило внимание, что TikTok продолжает работать в России, но показывает лишь ролики двухлетней давности, а российские блогеры лишены заработка. По мнению АППСИМ, единственное, что сейчас делает китайская платформа — оттягивает аудиторию у отечественных. РКН принял обращение и рассмотрит его до 8 мая. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

+19
BIV
Помойка что то , что другое . Сугубо мое мнение . Не хочу не кого обидеть .
час назад в 18:04
#
Mr.Igor
+113
Mr.Igor
Да запретите уже все что можно, и давайте просто будем смотреть тв и новости, и пожалуй остановим свой путь на развитии
час назад в 18:08
#
+91
просто дед Mr.Igor
Нет, не остановим , а перейдем на свой как говорится в новостях «особый путь»
25 минут назад
#
+7
neosov
А тик ток это развитие?)))
час назад в 18:47
#
Сергей Веселов
+118
Сергей Веселов
Можно сколько угодно предлагать, толку то? Пионерию тоже вернут хотят, никак не вернут и что?
54 минуты назад
#
+91
просто дед
Август 2024 года в России предложили заблокировать все, потому что кроме предложений о блокировке предлагать больше нечего 👍
27 минут назад
#