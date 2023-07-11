Представлен «цифровой алкоголь». 25 секунд — и «в дрова»

Олег

Иннопром

Фото: РБК

На выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге представлена необычная новинка — «цифровой алкоголь». О ней пишут в РБК.

Согласно источнику, «цифровой алкоголь» — это название в переносном значении, оно основано на эффекте, который вызывает новинка. На самом деле изобретение представляет собой специальные нейронаушники, в которых проигрывается определенный звук длительностью от 6 до 25 секунд (в зависимости от желаемой интенсивности эффекта).

Эти звуки воздействуют на вестибулярный аппарат человека и вызывают ощущение расслабленности и покачивания. Делегация из Казахстана, которая представила новинку, заявляет, что «на сегодняшний день есть очень большая проблема со свободным временем, люди не успевают расслабляться, поэтому много запросов поступало на такой гаджет для быстрой релаксации. [Наушники] воздействуют на блуждающий нерв, который связан со всей нервной системой и вестибулярным аппаратом, за счет этого человек расслабляется.»

Посетители, которые опробовали изобретение, рассказывают об ощущении головокружения, покалывания в ушах и шее, которое отдает в ноги; те, в свою очередь, становятся «ватными», как при алкогольном опьянении. Помимо этого расслабляются мышцы тела.

В Казахстане купить нейронаушники можно уже сейчас — за $2000. Сейчас команда разработчиков занята медицинской сертификацией своего творения, чтобы власти разрешили использовать его в комнатах для релаксации. 

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Источник:
РБК, ixbt
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Комментарии

kardigan
+3081
kardigan
Вот бредятина!
2 часа назад в 09:13
#
Mers
+4477
Mers
Я этой фигней баловался еще лет 10 назад🤦🏻‍♂️. Вспомнили.
час назад в 09:51
#
tellurian
+4898
tellurian Mers
Новое, это хорошо забытое старое
час назад в 10:13
#
+93
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
У казахов целая Чуйская долина под носом – кайфа на всю Евразию с избытком. А они там какой-то фигнёй страдают.
час назад в 10:21
#
Dmitriy
+591
Dmitriy
Старый лохотрон уже.
47 минут назад
#
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