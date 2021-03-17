

















Главная камера: 64 Мп OIS AF (F1.8, 0.8µm)

Ультраширокоугольная камера: 12 Мп (F2.2, 1.12µm)

Макрокамера: 5 Мп (F2.4, 1.12µm)

Датчик глубины: 5 Мп (F2.4, 1.12µm)

Главная камера: 64 Мп OIS AF (F1.8, 0.8µm)

Ультраширокоугольная камера: 12 Мп (F2.2, 1.12µm)

Макрокамера: 5 Мп (F2.4, 1.12µm)

Телефото: 8 Мп (F2.4, 1.0µm), 3-кратный зум











Компания Samsung анонсировала в России два новых смартфона — Galaxy A52 и A72. Новинки оснащены большими экранами Super AMOLED с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm, приличным объёмом памяти, камерами, которые позволяют качественно снимать фотографии и видео, а также корпусами с защитой от воды.В Galaxy A52 установлен экран диагональю 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 720G, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. В комплекте поставляется 15-ваттный адаптер, а 25-ваттный можно приобрести отдельно.В Galaxy A72 установлен экран диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, которая прилагается в комплекте.Фронтальная камера в обеих моделях 32-мегапиксельные, а основные мультисоставные и обладают следующими параметрами:Смартфоны двухсимочные, оснащены NFC-модулями для бесконтактных платежей и поддерживают Google Pay, Samsung Pay и другие платёжные системы. Обе модели обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP67.





Для некоторых стран Galaxy A52 будет также выпущен в версии с поддержкой 5G. Помимо поддержки сетей связи пятого поколения, у него более продвинутый экран с частотой обновления 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти (варианта с 4 ГБ нет), а в остальном он не отличается от базовой модели. В России эта модель не представлена (видимо, из-за того, что у нас пока нет полноценных коммерчески доступных сетей 5G).



Экосистема Galaxy:





Удобное взаимодействие с другими устройствами — SmartThings подключается к тысячам устройств в среде умного дома, включая носимые гаджеты, планшеты, ПК и телевизоры, и управляет ими прямо со смартфона Galaxy A. Кроме того, SmartThings Find помогает найти сопряженные устройства с помощью подробных указаний, а Bluetooth-метка Galaxy SmartTag облегчает поиски устройств, питомцев и вещей.

Совместное прослушивание музыки — пользователи могут слушать музыку вместе с друзьями. Music Share позволяет подключить устройство по Bluetooth к автомобильной стереосистеме или динамикам через подключение к Galaxy A52 или A72 другого пользователя. А если подключить к устройству две пары наушников Galaxy Buds, аудио можно слушать вместе благодаря Buds Together.

Легкое общение и публикация контента — Quick Share позволяет легко отправлять изображения и видео без ограничения размера на расположенные поблизости устройства Galaxy. С помощью Private Share можно указать, кому предоставляется контент, или отозвать отправленные фотографии и видео.

Galaxy A72 доступны в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26 990 р. (128 ГБ) и 32 990 р. (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35 990 р. (128 ГБ) и 39 990 р. (256 ГБ) за Galaxy A72.





