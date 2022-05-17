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Россиянам придется платить за то, чтобы выбросить старый смартфон в мусор

Олег

iPhone


В правительстве РФ подготовили национальный проект по развитию электронной промышленности в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, несколько профильных ведмств и вице-премьеры согласовали с Михаилом Мишустиным новый нацпроект по поддержанию и развитию в России высокотехнологичной отрасли. Предполагается, что он будет реализован до 2023 года, и займет около 2,74 трлн рублей бюджетных средств. Среди прочих мер поддержки отрасли власти хотят ввести утилизационный сбор. 

По проекту, в перечень товаров, которые предлагается обложить утильсбором, может попасть потребительская электроника и вычислительная техника. Такая мера озвучивлась в правительстве еще в 2021 году, однако тогда от нее отказались — представители отрасли говорили, что это приведет к удорожанию продукции и повышению цен для конечных покупателей. Иными словами, плата за утилизацию будет заложена в стоимость товара, а россияне просто будут больше платить за покупки. С марта 2022 года власти обсуждали возможность пилотного запуска проекта по утильсбору. 

К слову, в РФ с 2012 года действует утилизационный сбор для автопрома. Платежи взимаются со всех машин, однако в большинстве случаев россияне этого не замечают, поскольку ддя собранных в стране авто утильсбор компенсируется государством посредством субсидий. Предусмотрены ли подобные субсидии для утилизации электроники, пока неизвестно. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

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iroccka sukasun
в цену мусорного бака)
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