В России придумали, как безопасно избавляться от лишних SIM-карт





По данным «Ведомостей», в Госдуму внесён законопроект, регулирующий переоформление SIM-карты с одного человека на другого. Передать номер можно будет родственнику или даже постороннему лицу. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Законопроект носит название «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». В пояснительной записке указано, что он направлен на повышение безопасности и предотвращение противоправной деятельности. Он вносит 30 правок в различные нормативно-правовые акты.По замыслу законодателей, если у человека есть лишняя SIM-карта, которой он не пользуется, он может передать номер своему знакомому, который не будет совершать противоправных действий (например, взламывать привязанные к этому номеру аккаунты, в том числе банковские кабинеты). Если номер передаётся не члену семьи, переоформление будет осуществляться через «Госуслуги» с указанием данных нового владельца SIM-карты. Точный алгоритм передачи будет установлен депутатами в ходе обсуждения законопроекта.В настоящее время сотовый оператор может изъять у абонента телефонный номер, если он не совершает платных действий какое-то время (обычно 3 месяца). В этом случае номер может достаться другому абоненту, и у него появляется возможность получать доступ в аккаунты предыдущего владельца, привязанные к этому номеру.Законодатели также планируют создать ГИС «Антифрод» — единую платформу для информационного взаимодействия банков, цифровых платформ, операторов связи и государственных органов. Эта платформа тоже позволит пресекать мошеннические действия и дистанционную кражу денег с использованием средств связи.