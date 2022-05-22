В России придумали, как снизить цены на импортные товары
Александр Кузнецов —
Правительство РФ планирует освободить российских импортёров и продавцом от административной и уголовной ответственности при ввозе и реализации товаров из перечня параллельного импорта. Они также будут освобождены от лицензионных платежей за использование иностранных товарных знаков.
Эти меры сделают более простым и дешёвым ввоз в Россию иностранных товаров, а также ликвидируют риски при их реализации. Например, сейчас компания может быть оштрафована за импорт или продажу товаров с торговой маркой, которую она не лицензировала у правообладателя (поскольку это считается контрафактом), а в будущем такое разрешение не потребуется.
Законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумой. В пояснительной записке к нему указано, что он «разработан с целью снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц». В апреле Минпромторг утвердил 220-страничный перечень товаров и товарных категорий для параллельного импорта. В нём указаны смартфоны, компьютеры, игровые консоли, обувь, одежда, автомобильные запчасти, игрушки и многое другое. О готовности разрешить продавцам реализовывать товары из этого перечня уже заявили маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Первые смартфоны, ввезённые по параллельному импорту из Казахстана, оказались в 1,5-2 раза дороже прошлогодних моделей.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
–463
Это будет тест ниши: проверка на лоха — насколько он готов платить и сколько у него на все это денег. С недвижимостью и авто за последние 2 года население эту проверку прошла успешно: лох, как оказалось, в РФ не вымер. Именно отсюда мы и видим дикий рост цен в данных отраслях. Надеюсь, что период СВО, как бы кощунственно это не звучало, наведет порядок и понудит барыг поостыть.
2 часа назад в 13:38
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+2
Ты хоть понимаешь что Путин всех переиграл?
40 минут назад
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