Обход санкций

В России придумали, как снизить цены на импортные товары

Александр


Правительство РФ планирует освободить российских импортёров и продавцом от административной и уголовной ответственности при ввозе и реализации товаров из перечня параллельного импорта. Они также будут освобождены от лицензионных платежей за использование иностранных товарных знаков.

Эти меры сделают более простым и дешёвым ввоз в Россию иностранных товаров, а также ликвидируют риски при их реализации. Например, сейчас компания может быть оштрафована за импорт или продажу товаров с торговой маркой, которую она не лицензировала у правообладателя (поскольку это считается контрафактом), а в будущем такое разрешение не потребуется.

Законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумой. В пояснительной записке к нему указано, что он «разработан с целью снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц». В апреле Минпромторг утвердил 220-страничный перечень товаров и товарных категорий для параллельного импорта. В нём указаны смартфоны, компьютеры, игровые консоли, обувь, одежда, автомобильные запчасти, игрушки и многое другое. О готовности разрешить продавцам реализовывать товары из этого перечня уже заявили маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Первые смартфоны, ввезённые по параллельному импорту из Казахстана, оказались в 1,5-2 раза дороже прошлогодних моделей.
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Комментарии

kardigan
+2489
kardigan
Цена челночников всё равно будет первое время зашкаливать. Как только их будут посылать -цены будут падать.
Сегодня в 12:18
#
–463
n0mer kardigan
Это будет тест ниши: проверка на лоха — насколько он готов платить и сколько у него на все это денег. С недвижимостью и авто за последние 2 года население эту проверку прошла успешно: лох, как оказалось, в РФ не вымер. Именно отсюда мы и видим дикий рост цен в данных отраслях. Надеюсь, что период СВО, как бы кощунственно это не звучало, наведет порядок и понудит барыг поостыть.
2 часа назад в 13:38
#
+20
Ovolf
Правильно. Репутация страны всё равно на нуле.
2 часа назад в 13:33
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–463
n0mer Ovolf
Какой ты позитивный. Вообще-то она в минусе.
2 часа назад в 13:40
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